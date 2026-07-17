Trump'ın konuşmasını en son gören çalışandan bahis vurgunu! Dolarları cebe indirdi

ABD'de Beyaz Saray'ı yakından ilgilendiren dikkat çekici bir bahis iddiası gündeme geldi. ABC News'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 yılından bu yana prompter operatörlüğünü yapan teknik asistan Gabriel Perez'in, Trump'ın halka açık konuşmalarında hangi kelime ve ifadelerin kullanılacağına yönelik bahisler oynadığı belirlendi.

İddiaya göre Perez, tahmin piyasası platformu Kalshi'de yer alan ve konuşmalar sırasında belirli kelime, ifade ya da konuların dile getirilip getirilmeyeceği üzerine işlem yapılabilen "Mentions" (Anmalar) pazarında bahis oynadı. Platformun yaptığı incelemede bazı işlemler şüpheli bulundu ve durum, bağlı olduğu ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) bildirildi.

ÜÇ AYDA 12 BAHİS

CFTC'nin yürüttüğü incelemede Perez'in yaklaşık üç aylık süreçte Trump'ın 12'den fazla konuşmasına ilişkin bahis yaptığı tespit edildi. Soruşturma dosyasında yer alan konuşmalar arasında Başkan'ın Kongre'deki "Birliğin Durumu" konuşması, ocak ayında İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki açıklamaları ile mart ayında gerçekleştirilen Onur Madalyası törenindeki konuşması da bulunuyor.

Soruşturmada dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Trump'ın zaman zaman hazırlanan metnin dışına çıktığı anlar oldu. Yetkililer, Başkan'ın konuşmasını doğaçlama sürdürdüğü bazı durumlarda Perez'in bahis pozisyonlarını kapattığını veya işlemlerden çekildiğini tespit etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Haberde yer alan kaynaklara göre Perez, denetleyici kurumlarla yaptığı görüşmeler sırasında söz konusu işlemlerin bir kısmını gerçekleştirdiğini kabul etti. Ancak bu işlemlerin kapsamı ve içeriden bilgi kullanılıp kullanılmadığına ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Kalshi'nin, yaşanan gelişmelerin ardından geçen ay platformdaki kullanıcılar için çalıştıkları kurum veya iş yerini beyan etme zorunluluğu getirdiği aktarıldı. CFTC'nin soruşturmasının sonucunda Perez hakkında herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.