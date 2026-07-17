Trump'ın paylaşımlarını erken görmek isteyen artık paraya ödeyecek! Milisaniyeler servet kazandırabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı tek bir sosyal medya paylaşımının altından borsaya, petrolden kripto paralara kadar birçok piyasada sert fiyat hareketlerine yol açması, şimdi yeni bir ticaret modelinin kapısını araladı. Trump'ın sahibi olduğu Trump Media & Technology Group (TMTG), yatırım kuruluşlarına Truth Social platformundaki kritik paylaşımları milisaniyeler içinde ulaştıracak ücretli bir veri hizmetini devreye alacağını duyurdu.

"Truth API" adı verilen yeni sistemin 1 Ağustos'ta kurumsal müşterilere açılması planlanıyor. Hizmet sayesinde bankalar, hedge fonları ve yüksek frekanslı algoritmik işlem şirketleri, Truth Social'ın en etkili hesaplarından yapılan paylaşımlara standart bildirimlerden çok daha hızlı ulaşabilecek. Şirket, sistemin 7 gün 24 saat çalışacağını ve 2022'den bu yana yayımlanan gönderilerin arşivini de içereceğini açıkladı.

FİYATI HENÜZ AÇIKLANMADI

Trump Media, bugüne kadar birçok finans şirketinin Truth Social verilerini farklı yöntemlerle takip ettiğini, yeni API'nin ise doğrulanmış ve lisanslı veri akışı sağlayacağını belirtti. Şirket yönetimi, bu hizmetin düzenli gelir üretecek yeni bir iş kolu oluşturmasını beklerken hizmetin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

MESAJLARI PİYASALARI SANİYELER İÇİNDE ETKİLİYOR

Donald Trump, başkanlık döneminde tarifelerden dış politikaya, faiz mesajlarından jeopolitik gelişmelere kadar birçok önemli açıklamayı önce Truth Social hesabından duyuruyor. Bu paylaşımlar son yıllarda ABD borsaları, dolar endeksi, altın, petrol ve kripto para piyasalarında anlık fiyat hareketlerine neden oldu. Özellikle yüksek frekanslı işlem yapan yatırım şirketleri için birkaç milisaniyelik zaman avantajı bile milyonlarca dolarlık işlem farkı yaratabiliyor.

ETİK TARTIŞMALARINI BERABERİNDE GETİRDİ

Yeni uygulama yalnızca finans dünyasında değil, Washington'da da tartışma yarattı. Bazı hukukçular ve etik uzmanları, ABD Başkanının kamuoyunu ilgilendiren açıklamalarının ücret karşılığında belirli yatırım kuruluşlarına daha hızlı ulaştırılmasının çıkar çatışması tartışmalarını büyütebileceğini savundu. Eleştiriler, büyük finans kuruluşlarının bilgiye diğer yatırımcılardan önce ulaşmasının piyasada adalet ilkesini zedeleyebileceği yönünde yoğunlaştı. Trump cephesi ise uygulamanın tamamen yasal bir ticari veri lisanslama modeli olduğunu ve benzer hizmetlerin diğer teknoloji şirketleri tarafından da sunulduğunu ifade etti.