Porto Riko'dan dünyayı ayağa kaldıran iddia: ABD gelecek hafta Küba’ya saldıracak

Karayipler’de yeni bir kriz iddiası dünya gündemini sarstı. Porto Riko Valisi Jenniffer Gonzalez, yerel medyaya yaptığı açıklamada ABD’nin Küba’ya yönelik askeri bir operasyon hazırlığında olduğunu öne sürdü. Gonzalez’in sözleri kısa sürede uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ASKERİ HAREKETLİLİK ARTIYOR

Vali Gonzalez, Porto Riko’nun ABD açısından stratejik önemine dikkat çektiği konuşmasında, Washington yönetiminin son dönemde Karayipler’de askeri hareketliliği artırdığını savundu. ABD’nin Çin, Rusya ve İran’a karşı yeni bir “soğuk savaş” yürüttüğünü ileri süren Gonzalez, “Daha birkaç gün öncesine kadar Venezuela ile savaşın içindeydik. Şimdi ise önümüzdeki hafta Küba ile bir savaşımız olacak” ifadelerini kullandı.

Gonzalez ayrıca, 3 Ocak’ta Venezuela’ya yönelik gerçekleştirildiğini iddia ettiği askeri müdahalede Porto Riko topraklarının kullanıldığını da öne sürdü. Ancak bu iddialara ilişkin ABD yönetiminden herhangi bir resmi doğrulama gelmedi.

"TARİHE SAVAŞ SUÇLUSU OLARAK GEÇECEKLER"

Açıklamaların ardından gözler Havana’ya çevrildi. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, ABD’nin son dönemdeki hamlelerinin uluslararası barışı tehdit ettiğini söyledi. Parrilla, Küba’ya yönelik olası bir askeri operasyon emrini veren kişilerin tarihe “savaş suçlusu” olarak geçeceğini belirtti.

Washington ile Havana arasındaki tansiyon son haftalarda giderek yükselmişti. ABD’de eski Küba lideri Raul Castro hakkında 1996 yılında düşürülen sivil uçaklarla ilgili açılan dava ve yeni suçlamalar ilişkileri daha da germişti. ABD yönetiminin attığı bu adım Küba’da büyük tepkiye yol açarken, olası askeri müdahale iddiaları bölgedeki endişeyi artırdı.

ABD'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan Amerikan medyasında son günlerde Küba’nın askeri kapasitesi ve Karayipler’de artan hareketlilikle ilgili dikkat çeken haberler yayımlandı. Bazı yayın organları, Washington’ın bölgede askeri hazırlıklarını yoğunlaştırdığı yönünde değerlendirmeler yaptı. Ancak şu ana kadar ABD Savunma Bakanlığı veya Beyaz Saray tarafından Küba’ya yönelik planlanmış bir operasyonu doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı.

Uzmanlar ise Porto Riko Valisi’nin sözlerinin bölgede zaten yüksek olan tansiyonu daha da artırabileceği görüşünde. Karayipler’de yaşanan gelişmeler nedeniyle gözler şimdi Washington’dan gelecek olası açıklamalara çevrilmiş durumda.