ABD eski defterleri açtı: Eski Küba Lideri Raul Castro'ya suçlama

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Küba'ya yönelik baskıları artıracaklarını söylemesinin ardından Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve diğer yetkilileri "ABD vatandaşlarını öldürmek amacıyla komplo kurmakla" suçlayan iddianameyi açıkladı.

ABD, KÜBA'YA YÖNELİK BASKIDA ESKİ DEFTERLERİ AÇTI

Küba Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Blanche, "Bugün; Raul Castro ve diğer bazı kişileri 4 ABD vatandaşını öldürmek amacıyla komplo kurmakla suçlayan bir iddianameyi duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

ESKİ DEVLET BAŞKANI CASTRO'YA ÇOK SAYIDA SUÇLAMA

Blanche; Fidel Castro'nun kardeşi olan 94 yaşındaki Castro ve isimlerini belirtmediği bazı diğer kişilerin, Küba'nın 1996'da insani yardım grubu "Brothers to the Rescue"ya (Kurtarma Kardeşleri) ait uçakları düşürme ve başka suçlarla itham edilmekte olduğunu söyledi.

Söz konusu iddianamenin, 23 Nisan 2026 tarihinde Miami bölgesinde görev yapan bir büyük jüri tarafından kabul edildiği bilgisini paylaşan Blanche, Küba asıllı Amerikalıların yoğun olarak bulunduğu salonda ABD vatandaşlarına yönelik suçların cezasız kalmayacağını vurguladı.

Eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro

Adalet Bakan Vekili, "İddianamede belirtildiği üzere, onlar silahsız sivillerdi ve Florida Boğazı üzerinden kaçarak zulümden kurtulmaya çalışan insanları kurtarmak ve korumak amacıyla insani yardım uçuşları gerçekleştiriyorlardı." diye ekledi.

Yaklaşık 70 yıl aradan sonra ilk kez Küba rejiminin üst düzey yöneticilerinin ABD vatandaşlarının ölümüyle sonuçlanan şiddet eylemleri nedeniyle yargılanmak üzere suçlanmakta olduğunu belirten Blanche, dava üzerinde titizlikle çalışan FBI'a, savcılara ve ajanlara teşekkür etti.

2021'de Küba Komünist Partisi liderliğinden resmen istifa eden ve hâlâ ülkenin en güçlü figürlerinden biri olarak kabul edilen Castro ile ilgili bu hamlenin, Küba'ya yönelik baskıların parçası olduğu yönünde değerlendirmeler mevcut.

ABD Başkanı Donald Trump

TRUMP: KÜBA'YI ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ

Connecticut eyaletinde katıldığı bir mezuniyet töreninden Washington'a dönüşünde, havalimanında basın mensuplarının Küba ile ilgili sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Küba'da ekonomik ve siyasi durumun "çok kötü" olduğunu savunarak "Onlara yardım edeceğiz." dedi.

Küba'da gıda ve elektrik sıkıntısı olduğunu belirten Trump, Küba halkının ise "harika insanlar" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı; Küba konusunda uzmanlıklarının olduğunu ve halkın 65 yıldır bugünü beklediğini dile getirerek, "Küba'yı özgürleştireceğiz." yorumunu yaptı.

Küba'ya yönelik ambargonun ne zaman kaldırılacağına ilişkin soru üzerine Trump, somut bir tarih vermekten kaçındı ancak yakında bu konuyla ilgili açıklama yapacaklarını ifade etti.

Trump, ABD'nin Küba'da tansiyonu artırıp artırmayacağı konusunda ise "Tansiyon yükselmeyecek, buna gerek yok. Bakın, ülke parçalanıyor. Orası tam bir felaket, kontrolü kaybetmiş durumdalar, Küba'nın kontrolünü gerçekten kaybettiler." değerlendirmesini yaptı.