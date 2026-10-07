Polis zoruyla evinden çıkarıldı, 15 gün sonra öldü: Konut krizinin sembolüydü!

İspanya'da haftalardır süren konut krizinin sembol ismi haline gelen 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal, polis zoruyla evinden tahliye edildikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Madrid'deki evine dönmesi için tarihi bir anlaşmaya varılmasına rağmen yaşam mücadelesini kaybeden Mari Carmen'in vefatı ülkeyi yasa boğarken, Başbakan Pedro Sanchez taziye mesajı yayımladı.

Yaşlı kadının mücadelesi İspanya genelinde kitlesel protestolara ve hükümetin erken seçim kararı almasına yol açmıştı.

EVİNDEN TAHLİYE EDİLDİKTEN 15 GÜN SONRA HASTANEDE ÖLDÜ

Madrid'de 70 yıldır kirada oturduğu evden mahkeme kararı ve polis zoruyla 23 Eylül'de çıkarılan 87 yaşındaki Mari Carmen, tahliyenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Yaşlı kadın, hastanede geçirdiği 15 günün ardından yaşamını yitirdi.

Kiracı Sendikaları Konfederasyonundan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Mari Carmen'in bugün vefat ettiğini üzülerek duyuruyoruz. Evine dönmesine izin verecek tarihi bir anlaşmaya varılmış olsa da bu çözüm çok geç geldi. Bu durum, acı dolu bir sürecin ardından tamamen önlenebilirdi."

BAŞBAKAN PEDRO SANCHEZ’DEN TAZİYE MESAJI GELDİ

Mari Carmen'in vefatı üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez üzüntüsünü dile getirdi. Sanchez paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mari Carmen'in ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimi sunuyorum. Bu kaybı kendi kaybımız gibi hisseden hepimize de kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Huzur içinde uyusun."

EVİNE DÖNMESİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Mari Carmen'in avukatı, yaşlı kadının hastaneden taburcu olduktan sonra evine dönebilmesi için Madrid Belediyesi ile Urbangestion adlı emlak yatırım şirketi arasında anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Bu anlaşmaya göre Mari Carmen, 8 yıllık yeni bir kira kontratı imzalayacak ve kira bedeli olarak emekli maaşının yüzde 30'unu ödeyerek evinde oturmaya devam edecekti.

PROTESTOLAR ÜLKEYİ SARDI VE ERKEN SEÇİM KARARI ALINDI

87 yaşındaki kadının verdiği hukuk ve yaşam mücadelesi, İspanya genelinde konut hakları protestolarını ateşledi ve Madrid'deki Sol Meydanı'nda halen devam eden kamp kurma eylemlerine dönüştü. Hastaneden de eylemcilere destek gönderen Mari Carmen, "Evleriniz için mücadeleyi bırakmayın" mesajı vermişti.

Gelişen halk tepkisi üzerine hükümet konut krizine çözüm için iki kararname hazırladı ancak bunlar mecliste reddedildi. Kararnamelerin reddedilmesinin ardından Başbakan Pedro Sanchez meclisin feshedilmesini isteyerek 29 Kasım'da erken genel seçime gidilmesi kararını aldı. Sanchez, ardından toplanan ilk Bakanlar Kurulu toplantısında konut sorununa çözüm getirecek yeni kararnameleri kabul etti. (AA)