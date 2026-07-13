Pazar yerinde facia! Kontrolden çıkan araç can pazarı yaşattı: En az 6 ölü

Şili'nin sahil kenti Viña del Mar, pazar alanında yaşanan korkunç kazayla sarsıldı. Deniz kuvvetlerinde görev yapan bir askerin kullandığı hususi otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre en az 6 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, güvenlik güçleri pazar alanını kapatarak inceleme başlattı.

SÜRÜCÜ HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde aracın pazar tezgâhlarını ezerek ilerlediği, kazanın ardından ise öfkeli vatandaşların sürücüyü yuhaladığı görüldü. Polis ekipleri, kalabalığın tepkisi nedeniyle sürücüyü güvenlik önlemleri altında resmi araca bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı.

Viña del Mar Polis Amiri Albay Jorge Guaita, sürücünün ifadesinde yaşananlara ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını söylediğini aktardı. Görgü tanıklarının aracın yüksek hızla ilerlediğini anlattığını belirten Guaita, otomobilin kaldırıma çıktıktan sonra kontrolden çıkarak savrulduğunu ifade etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Guaita, aracın bir otobüs durağına çarparak durmasının daha büyük bir felaketi önlediğini belirterek, "Eğer araç durmasaydı çok daha fazla insanın zarar görmesine yol açabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan olayın tüm ülkeyi derin bir üzüntüye sürüklediğini belirtti. Kast, devletin tüm kurumlarının yaralılara destek vermek ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, facianın sorumluluğunun eksiksiz şekilde ortaya çıkarılacağını vurguladı.