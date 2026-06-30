Pasaportuna el konulan First Lady'den şaşırtan başvuru! NATO Zirvesi için özel izin talep etti

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İspanya basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Pedro Sánchez’in eşi Begoña Gómez, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak belirli tarihler arasında ülke dışına çıkabilmek için özel izin talep etti.

Öte yandan First Lady Gomez, yürütülen bir soruşturma kapsamında “nüfuz kullanımı, iş dünyasında usulsüzlük, zimmet ve görevini kötüye kullanma” gibi iddialarla karşı karşıya. Mahkeme, “ülkeden kaçma şüphesi” gerekçesiyle uyguladığı ihtiyati tedbir kapsamında pasaportunu 24 Haziran’da teslim almıştı.

HEM NATO ZİRVESİ HEM MEZUNİYET TÖRENİ

Söz konusu talebin, 7–10 Temmuz tarihleri arasında hem Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’ne katılım hem de kızının Londra’daki mezuniyet törenine yetişme planı kapsamında yapıldığı ileri sürüldü. Başvuruda zirveye katılan lider eşlerinin resmi davetliler arasında yer aldığı da hatırlatıldı.

İspanyol basını, Gómez’in son dönemde Başbakan Sánchez’e eşlik ederek Çin ziyaretine katıldığını da hatırlatırken, yeni seyahat izni talebinin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.