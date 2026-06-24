İstifa baskısı büyürken Sanchez Meclis’te meydan okudu!

İspanya’da Başbakan Pedro Sánchez, ailesini ve liderliğini yürüttüğü Sosyalist İşçi Partisi’ni (PSOE) hedef alan yolsuzluk iddiaları ve devam eden hukuki süreçlerin siyasi yansımalarını değerlendirmek üzere kendi talebiyle Meclis Genel Kurulu’nda kapsamlı bir konuşma yaptı.

Haziran 2018’den bu yana başbakanlık görevini sürdüren ve Kasım 2023’te Sumar ittifakıyla kurduğu koalisyon hükümetiyle azınlık yönetimini devam ettiren Sánchez, ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) ile aşırı sağ Vox’un yanı sıra Junts, Galiçya Milliyetçi Bloğu (BNG), Navarra Halk Birliği (UPN) ve Podemos’un istifa çağrılarına rağmen, genel seçimlerin planlandığı gibi 2027 yılında yapılacağını net bir şekilde ifade etti.

Konuşmasında siyasi geleceğine dair tartışmalara da değinen Sánchez, “Benim için mesele görevde kalıp kalmamak değil, ülkenin nasıl yönetileceğidir” sözleriyle dikkat çekti. İspanya’nın konut krizi ve sağlık sistemi gibi acil çözüm bekleyen sorunlarına odaklanılması gerektiğini savunan Başbakan, hükümetin çalışmalarını sürdürdüğünü ve koalisyon ortaklarının desteğinin kritik olduğunu belirtti.

AİLE VE PARTİ ÜZERİNE SORUŞTURMALAR

Sánchez, eşi Begoña Gómez ve kardeşi David Sánchez hakkında yürütülen soruşturmaların ise siyasi amaçlar taşıdığını öne sürdü. Bu süreçlerin “kişisel saldırılar, dezenformasyon kampanyaları ve sistematik yalanlarla hükümeti zayıflatma girişimi” olduğunu ifade etti.

Ayrıca, geçmişte İspanya’da başbakanlık yapmış ve PSOE’nin eski liderlerinden José Luis Rodríguez Zapatero’ya desteğini yineleyen Sánchez, yargı süreçleriyle ilgili olarak “Adaletin gerçekten adil işlemesini istiyorum” dedi.

ABALOS DOSYASI VE YOLSUZLUK TARTIŞMASI

Konuşmada en dikkat çeken başlıklardan biri de eski Ulaştırma Bakanı José Luis Ábalos’un Covid-19 döneminde yürütülen maske alım ihalelerindeki yolsuzluklar nedeniyle 24 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılması oldu.

Sánchez, bu olaylardan önceden haberdar olmadığını vurgulayarak, “Bu tür uygulamalara hiçbir şekilde tolerans göstermem. Yolsuzlukla mücadelede geri adım atmadık, aksine daha güçlü adımlar attık” ifadelerini kullandı.

PSOE’nin mali yapısına ilişkin iddiaları da reddeden Başbakan, partinin hiçbir usulsüz finansman faaliyeti içinde olmadığını savundu.