Paris'te aşırı sıcaklar hayatı durdurdu: Eyfel Kulesi'nden turistlere kötü haber

Fransa'nın başkenti Paris'te etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, şehrin simge yapılarından Eyfel Kulesi'nin ziyaret saatlerini de doğrudan etkiledi. Tarihi yapının resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, artan hava sıcaklıkları sebebiyle kule bu hafta sonu kapılarını normalden çok daha erken bir saatte kapatacak.

Normal şartlarda gece 00.45'e kadar ziyaretçi kabul eden Eyfel Kulesi, alınan bu olağanüstü karar neticesinde bu hafta sonu yerel saatle 16.00 itibarıyla ziyarete tamamen kapanmış olacak.

ZİYARETÇİLER İÇİN SON GİRİŞ SAATİ BELİRLENDİ

Dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin uğrak noktası olan kuleyi bu hafta sonu planlarına dahil edenlerin erken saatlerde harekete geçmesi gerekiyor. Yeni düzenleme kapsamında, tarihi yapıyı ziyaret etmek isteyenler en son yerel saatle 12.15'te içeriye alınacak.

Ülke genelinde hissedilen kavurucu sıcaklıklar nedeniyle yetkililer 24 vilayette "kırmızı", 59 vilayette ise "turuncu" alarm verirken, gün içerisinde hava sıcaklıklarının 39 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. (AA)