Pakistan'da canlı bomba saldırısı: 5'i polis 13 kişi öldü

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde bulunan Kabal kasabasında bir polis karakolunun yakınında güçlü bir intihar patlaması meydana geldi. Patlama, yerel halkın güvenlik güçleriyle dayanışma amacıyla düzenlediği bir mitingin hemen ardından gerçekleşti. Yetkililer, mitingin saldırının hedefi olup olmadığını henüz doğrulamadı.

SALDIRI VE KAYIPLAR

Yerel polis yetkililerine göre, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e ulaştı. Ölenler arasında 5 polis memuru ve 8 sivil bulunuyor. En az 18 kişi ise değişen derecelerde yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan kurtarma ekipleri ve güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik şeridine alırken, yaralılar yakındaki sağlık tesislerine kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.

SALDIRI SORUMLULUĞU ÜSTLENİLDİ

Cihatçı militan grup Pakistan Talibanı (TTP) saldırının sorumluluğunu üstlendi. Bu eylem, bölgedeki uzun süredir devam eden isyan hareketinde yeni bir tırmanış olarak kaydedildi. Pakistan hükümeti saldırıyı kınadı ve Afgan Taliban'ını, sınır ötesi militan faaliyetlere göz yummak ve mevcut şiddet dalgasına katkıda bulunmakla suçladı.

KABUL'DEN YALANLAMA

Ancak Afganistan'daki Taliban yönetimi, iddiaları hızla reddederek olayla hiçbir bağlantılarının olmadığını ve gerginliğin tırmanmasına yönelik suçlamaları geri çevirdi. Saldırıya ilişkin soruşturma devam ederken İslamabad ile Kabil arasındaki gerilim yüksek seviyede seyrediyor. Yetkililer, mitingin özel olarak hedef alınıp alınmadığı yoksa polis karakolunun mu asıl hedef olduğunu belirlemeye çalışıyor. Saldırı, Pakistan'ın sınır bölgelerindeki kalıcı güvenlik zorluklarını ve militan faaliyetlerin zaman zaman yoğunlaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.