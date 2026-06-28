Pakistan'da askeri karargaha bombalı araçla saldırı: 3 ölü

Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de, cumartesi gecesi yarı askeri güvenlik gücü Rangers'ın bölge karargahına düzenlenen saldırıda ve ardından çıkan çatışmalarda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 4 görevli ise yaralandı.

Güvenlik kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, saldırganlar patlayıcı yüklü bir aracı Pakistan Rangers gücünün eyalet karargahına sürerek infilak ettirdi. Patlamanın ardından güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında yoğun bir çatışma yaşandı.

ÇATIŞMADA YARALI YAKALANAN SALDIRGAN AFGAN UYRUKLU

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırıyı düzenleyenlerden 3'ünü etkisiz hale getirdiği, yaralanan dördüncü saldırganın ise sağ olarak yakalandığı bildirildi. Yakalanan şüphelinin Afganistan uyruklu olduğu açıklandı.

Bölgede operasyonların devam ettiğini belirten askeri yetkililer, saldırının sorumlularına misillemeyle karşılık verileceğini vurguladı. Pakistan, son yıllarda kendi topraklarındaki saldırılardan sorumlu tuttuğu militanları hedef aldığını belirterek Afganistan sınırları içinde hava harekatları düzenlemişti. Kabil yönetimi ise militan grupların Afgan topraklarını kullanarak sınır ötesi saldırılar düzenlemesine izin verdiği yönündeki iddiaları defalarca reddetti.

SORUMLULUĞU CEMAAT-ÜL AHRAR ÜSTLENDİ

Saldırıdan kısa bir süre sonra, Pakistan Talibanı'ndan (TTP) ayrılan Cemaat-ül Ahrar grubu saldırının sorumluluğunu üstlendiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, söz konusu grubu "Hindistan'ın taşeronu" olarak nitelendirdi ancak bu iddiayı destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadı. Hindistan makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, Yeni Delhi yönetimi geçmiş yıllarda benzer suçlamaları kesin bir dille reddetmişti.

TAZİYE VE KARARLILIK MESAJI

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari, saldırıda hayatını kaybeden ve "şehit" olarak nitelendirdiği üç Rangers personeli için taziye dileklerini iletti, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi. Zardari, Pakistan güvenlik güçlerinin militanlıkla mücadeledeki fedakarlıklarını överek ülkenin terörü kökten kazıma kararlılığını yineledi.

Başbakan Şahbaz Şerif de saldırıyı kınayarak güvenlik güçlerini saldırıyı püskürtmekteki başarılarından dolayı takdir etti.

Pakistan'da son yıllarda polis ve güvenlik güçlerini hedef alan militan saldırılarında belirgin bir artış gözleniyor. Ordu, saldırganların kaçan olası suç ortaklarını etkisiz hale getirmek için bölgedeki operasyonların sürdüğünü bildirdi.