“Özgür Filistin” dedi, turne dağıldı! Ünlü rapçinin ardından 4 sanatçı daha konserden çekildi

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran’ın turnesinde yaşanan Macklemore krizi büyüyerek devam etti. Grammy ödüllü rapçi Macklemore’un Filistin’e destek veren açıklamalarının ardından turneden çıkarılmasının sonrasında, Sheeran’ın konserlerinde ön grup olarak sahne alması planlanan dört sanatçı da turneden ayrılma kararı aldı.

"FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIM"

İlk olarak, Kasım ayında Güney Amerika’da düzenlenecek altı konserde Sheeran’dan önce sahne alması planlanan şarkıcı Finneas, salı günü turneden çekildiğini duyurdu.

Finneas, kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla paylaştı. Ünlü şarkıcı, sanatçıların ezilen insanların sesi oldukları için susturulmaması gerektiğini belirterek, Sheeran’la gerçekleştireceği yaklaşan konserlerden çekildiğini açıkladı.

Finneas, paylaşımında “Sanatçılar ezilenler için seslerini yükselttiklerinde susturulmamalı. Sheeran’la çıkacağım turnenin yaklaşan konserlerinden çekilme kararı aldım. Filistin’in ve Filistin halkının yanındayım” ifadelerini kullandı.

İRLANDALI ŞARKICI DA TURNEYİ BIRAKTI

Sheeran’ın Avustralya konserlerinde ön grup olarak sahne alan ve Kuzey Amerika’daki kalan 10 konserde de performans sergilemesi planlanan İrlandalı şarkıcı Aaron Rowe da Finneas’ın ardından turneden çekildi.

Rowe, kararını kolay vermediğini belirterek Sheeran’la olan kişisel ilişkisine de değindi.

İrlandalı şarkıcı, “Ed benim için bir dost oldu ve hayatımı değiştirdi; bunun için ona ne kadar teşekkür etsem az” dedi. Ancak Rowe, İrlanda’nın tarihsel deneyimleri nedeniyle yaşananlara sessiz kalamayacağını savundu.

Rowe açıklamasında, “İrlandalılar olarak soykırımı, zorla yaratılan kıtlığı ve şiddet yoluyla sürdürülen işgali çok iyi biliyoruz. Milyarderlerin güçlerini kullanarak İsrail’in soykırımına karşı ses çıkaran ve çocukların vahşice öldürülmesine dikkat çeken insanların haklı seslerini susturmasına seyirci kalamam. Hiçbir şey olmamış gibi devam edersem kendime olan bütün saygımı yitiririm” ifadelerini kullandı.

"DOSTLUĞUMUZ DEVAM EDECEK"

Sheeran’a sahnede eşlik eden İrlandalı geleneksel müzik grubu Beoga da Rowe’un ardından ABD turnesinden çekileceğini açıkladı.

Grup, kararını Macklemore’un turneden çıkarılmasına tepki olarak aldığını belirtti. Beoga, paylaşımında “Siyonist lobilerin Macklemore’u susturmasını” protesto ettiklerini ifade etti.

Grup ayrıca Sheeran’la 10 yılı aşkın süredir devam eden dostluklarının bu karardan etkilenmeyeceğini vurguladı.

Beoga açıklamasında, “Biz, kendisini bu büyüklükteki stadyumlarda sahne alırken hiç hayal etmemiş geleneksel bir İrlanda müzik grubuyuz ve bu fırsatın değerinin farkındayız. Ed’le 10 yılı aşkın süredir dostuz ve dost olmaya devam edeceğiz. Filistin halkının yaşadığı sıkıntıların aşılmasında diyaloğun ilerleme sağlayacak bir araç olduğuna inanıyoruz” dedi.

LUKAS GRAHAM DA AYRILDI

Turneden ayrılan bir diğer isim ise Danimarkalı pop grubu Lukas Graham oldu. Grup, salı günü yaptığı açıklamayla Sheeran’ın turnesinden çekildiğini duyurdu.

Grubun solisti Lukas Forchhammer, savaş ve sivillerin öldürülmesi konusunda sanatçıların konuşabilmesi gerektiğini belirtti.

Forchhammer, “Savaştan, öldürülen sivillerden ve büyüme hakkına sahip çocuklardan söz edebilmeliyiz. Nerede yaşarlarsa yaşasınlar, üzerlerinde hangi bayrak dalgalanırsa dalgalansın” ifadelerini kullandı.

KRİZİ BAŞLATAN OLAY NEYDİ?

Gerilimin merkezinde ise Macklemore’un 4 Eylül’deki Ed Sheeran konserinde yaptığı konuşma bulunuyor.

Grammy ödüllü rapçi, yaklaşık iki dakika süren konuşmasında Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilere seslenerek onları unutmadığını söyledi. Macklemore konuşmasının sonunda “Özgür Filistin” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından İsrail-Amerikan Konseyi, Macklemore’un Sheeran’ın turnesinden çıkarılması talebiyle bir imza kampanyası başlattı.

Bazı stadyum sahipleri de rapçinin turnede yer almasına karşı çıktı. Bu isimler arasında, New England Patriots’ın milyarder sahibi ve İsrail’e önemli bağışlarda bulunan Robert Kraft da yer aldı.

Sheeran ise daha sonra yaptığı uzun açıklamayla Macklemore’un turneden çıkarılması yönünde kendisine ve ekibine yönelik baskıları anlattı. Bu açıklamanın yayımlanmasından yalnızca birkaç saat sonra Finneas turneden ayrılacağını duyurdu. Ardından Aaron Rowe, Beoga ve Lukas Graham’ın da çekilmesiyle tartışma Sheeran’ın turnesinde art arda ayrılıklara dönüştü.