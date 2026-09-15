Dünyaca ünlü rapçiye “Özgür Filistin” faturası! Turneden çıkarıldı

Dünyaca ünlü ABD’li rapçi Macklemore’un sahnede Filistin’e verdiği destek, Ed Sheeran’ın ABD turnesinde krize yol açtı. Grammy ödüllü rapçi, 4 Eylül’de New Jersey’deki MetLife Stadium’da verdiği konserde “Özgür Filistin” sloganı attı, Gazze’deki yıkımı gösteren görüntüler eşliğinde Filistinlilerin unutulmadığını söyledi. Bu açıklamaların ardından İsrail-Amerikan Konseyi, Macklemore’un turneden çıkarılması için kampanya başlattı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Ed Sheeran’ın ABD’de devam eden Loop Tour turnesinin organizatörü Messina Touring Group, bazı stadyumların Macklemore’un kadroda bulunduğu konserlere ev sahipliği yapmayacağını bildirdiğini açıkladı. Şirket, rapçinin turnede kalması halinde bazı konserlerin tamamen iptal edilmesinin ve yüz binlerce hayranın etkilenmesinin söz konusu olduğunu belirtti.

Bu gelişmenin ardından Macklemore, turnenin kalan bölümünden çıkarıldı. Rapçinin, 19 Eylül’de Philadelphia’da yeniden başlayacak ABD ayağındaki son 10 konserin sekizinde Sheeran’dan önce sahneye çıkması planlanıyordu.

ŞARKICIDAN ROBERT KRAFT SUÇLAMASI

Kararın ardından sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yapan Macklemore, sürecin arkasında New England Patriots’ın sahibi milyarder Robert Kraft’ın bulunduğunu öne sürdü.

Macklemore’un anlatımına göre Sheeran, Kraft’ın kendisini arayarak rapçinin Massachusetts’teki Gillette Stadium konserlerinde sahne almasına izin verilmeyeceğini söylediğini aktardı. Rapçi ayrıca Kraft’ın diğer stadyum sahipleriyle de temasa geçtiğini ve Sheeran’a, Macklemore turnede kaldığı takdirde konserlerin kendi stadyumlarında gerçekleştirilemeyeceği yönünde bir ültimatom verildiğini iddia etti.

KARAR ALAN STADYUMLAR AÇIKLANMADI

Messina Touring Group ise stadyum sahiplerinin Macklemore’un yer aldığı konserleri kabul etmeyeceklerini kendilerine bildirdiğini doğruladı ancak hangi stadyumların bu yönde karar aldığını açıklamadı.

ABD basınında yer alan bilgilere göre Philadelphia’daki Lincoln Financial Field, Atlanta’daki Mercedes-Benz Stadium, Indianapolis’teki Lucas Oil Stadium, Charlotte’taki Bank of America Stadium, Arlington’daki AT&T Stadium, Tampa’daki Raymond James Stadium ve Gillette Stadium’ın da aralarında bulunduğu bazı salonlarda Macklemore’un sahne almasına yönelik itirazlar gündeme geldi.

"KARAR ANTİSEMİTİZM NEDENİYLE ALINDI"

Kraft ise Macklemore’un iddialarının ardından yaptığı açıklamada, kararın Filistinlilere destek verilmesine karşı alınmadığını savundu.

Milyarder iş insanı, rapçinin son performanslarının yanı sıra geçmişte kullandığı bazı ifade ve görsellerin Yahudi toplumu açısından incitici ve antisemitik olduğunu öne sürdü. Kraft, Gillette Stadium’ın Macklemore’un 25 ve 26 Eylül’deki performanslarının “bu çizgiyi aşacağı” kanaatine vardığını belirtti. Aynı açıklamada Filistinlilerin yaşadığı acıların gerçek olduğunu ve buna karşı duyarsız kalınmaması gerektiğini de savundu.

Kraft ayrıca Macklemore ile görüşmeye açık olduğunu belirterek hedefinin barış, acıların sona ermesi ve nefretin sonlandırılması olduğunu söyledi.

"TEMEL GÖRÜŞ AYRILIĞI"

Macklemore ise turneden çıkarılmadan önce Ed Sheeran ile konuyu görüştüğünü ve iki sanatçı arasında “temel bir görüş ayrılığı” oluştuğunu açıkladı.

Rapçiye göre Sheeran, görüştüğü bazı kişilerin “Özgür Filistin” sözlerinden ve Filistin bayrağından rahatsız olduğunu söyledi. Macklemore ise Filistin’de hayatını kaybeden çocuklarla kıyaslandığında bu ifadelerin daha rahatsız edici bulunmasını anlayamadığını belirtti.

Macklemore, 13 yıllık arkadaşlığına rağmen Sheeran’la yaşadığı anlaşmazlığın kendisini Filistin konusunda sessiz kalmaya ikna etmeyeceğini ifade etti. Sheeran ise şu ana kadar konuya ilişkin kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapmadı.

"TARAF OLMAK İNSANA PAHALIYA MAL OLABİLİR"

Rapçi, Instagram paylaşımında kararın kendisine maddi ve profesyonel açıdan ciddi bedeller ödettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Taraf olmak insana pahalıya mal olabilir. Para, marka anlaşmaları, sponsorluklar, festivaller, özel gösteriler, ilişkiler ve erişim imkânları... Bunların hepsini kaybettim. Ancak ezenle ezilen arasında tarafsız kalınamaz.

İsrail’i eleştirmek, Siyonizme karşı çıkmak veya ‘Özgür Filistin’ demek Yahudilere yönelik nefretle bir tutulduğunda, bu Yahudileri korumaz; İsrail’i hesap vermekten korur.”

FİLİSTİN DESTEĞİ YENİ DEĞİL

Macklemore’un Filistin konusundaki tutumu yeni değil. Rapçi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını 2023’ten bu yana açık biçimde eleştiriyor. Haziran 2024’te Almanya’daki konserinde de Filistin’e desteğini dile getiren sanatçı, aynı yıl Eylül ayında aralarında Filistinli sanatçıların da bulunduğu isimlerle “Hind’s Hall 2” adlı protesto şarkısını yayımladı. Şarkının gelirlerinin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na bağışlanacağı açıklanmıştı.

Macklemore’un son çıkışı ise bu kez yalnızca bir konser konuşması olarak kalmadı; ABD’nin en büyük stadyumlarından bazılarının devreye girdiği, turnenin iptal riskiyle karşı karşıya kaldığı ve Ed Sheeran ile uzun yıllara dayanan dostluğunun da siyasi bir tartışmanın gölgesinde kaldığı bir krize dönüştü.