Filistin desteği kariyerine mal oldu! Oscar ödüllü oyuncudan Hollywood’a “kara liste” suçlaması

Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Susan Sarandon, Filistin’e yönelik açık desteğinin Hollywood’daki kariyerine etkisinin yıllar sonra da devam ettiğini söyledi. 83. Venedik Film Festivali’nde yeni filmi The Echo Chamber için düzenlenen basın toplantısında konuşan 79 yaşındaki oyuncu, bazı film projelerinden son dönemde de çıkarıldığını ve kimi yetenek ajanslarının yapımcılara kendisiyle çalışmamalarını söylediğini öne sürdü.

Sarandon, Hollywood’daki büyük stüdyoların İsrail hükümetini veya politikalarını açık biçimde eleştiren oyuncular konusunda hâlâ çekinceli olduğunu savundu. Buna karşın uluslararası alanda kendisini daha fazla kabul görmüş hissettiğini belirten oyuncu, film sektöründeki mevcut güç ilişkilerinin değişmediğini söyledi. Sarandon, yeni filminde kendisine rol veren yönetmen Andrea Pallaoro’ya teşekkür ederek, büyük bir stüdyo yapımında aynı fırsatın kendisine verilmeyebileceğini ifade etti. Açıklamaları basın toplantısında uzun süre alkışlandı.

2023'TE UTA İLE YOLLARI AYRILMIŞTI

Sarandon’ın Hollywood’daki bu konudaki geçmişi 2023’e uzanıyor. Hamas’ın 7 Ekim saldırısından yaklaşık bir ay sonra New York’ta düzenlenen Filistin yanlısı gösterilere katılan oyuncu, mitinglerden birinde Yahudilerin ABD’de Müslümanların uzun süredir yaşadığı korku ve şiddeti deneyimlemeye başladığını söylemişti. Açıklamaları yoğun tepki çekerken, uzun süredir bağlı olduğu United Talent Agency (UTA), Kasım 2023’te Sarandon’ı müşteri listesinden çıkardı.

FİLİSTİN KONUSUNDA GERİ ADIM ATMADI

Sarandon daha sonra sözlerinin yanlış anlaşılmaya açık olduğunu kabul ederek özür diledi. Oyuncu, kullandığı ifadenin Yahudilerin tarih boyunca maruz kaldığı antisemitizmi ve dini şiddeti küçümser bir anlam taşıdığını belirterek bundan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Buna rağmen Sarandon, Filistin konusunda geri adım atmadı. Venedik’te yaptığı son açıklamada ise tartışmanın Hollywood sınırlarını aşarak ABD’deki kamuoyu algısında da önemli bir değişime yol açtığını savundu.

ABD KAMUOYUNDA DENGELER DEĞİŞİYOR

Sarandon’ın “anlatı değişti” değerlendirmesi, son dönemde yayımlanan kamuoyu araştırmalarıyla da kısmen örtüşüyor. Gallup’un Şubat 2026 araştırmasına göre Amerikalıların yüzde 41’i Ortadoğu meselesinde Filistinlilere, yüzde 36’sı ise İsraillilere daha fazla sempati duyduğunu belirtti. Bu, Gallup’un 2001’den bu yana yaptığı yıllık ölçümlerde ilk kez İsraillilerin önde olmadığı tabloyu ortaya çıkardı.

Pew Research Center’ın Mayıs 2026 tarihli araştırması da benzer bir değişime işaret etti. Araştırmaya göre Amerikalıların İsraillilere yönelik olumlu görüşü son yıllarda gerilerken, Filistinlilere ilişkin görüşler daha istikrarlı kaldı. 30 yaş altındaki Amerikalıların yüzde 58’i Filistinliler hakkında olumlu görüş bildirirken, İsrailliler hakkında olumlu görüş bildirenlerin oranı yüzde 32’de kaldı. Bununla birlikte Hamas’a yönelik olumsuz görüşlerin yüzde 84 ile yüksek seviyede olduğu görüldü.

VENEDİK'TE FİLİSTİN TARTIŞMASI

Sarandon’ın açıklamaları, bu yılki Venedik Film Festivali’nde Filistin meselesinin yeniden sinema dünyasının merkezine oturduğu bir dönemde geldi. Aktivistler, festivalde filmleri gösterilen Filistinli yönetmenlere destek amacıyla organizatörlerden Filistin bayrağının göndere çekilmesini istedi.

Festivalin artistik direktörü Alberto Barbera ise İtalya’nın Filistin devletini resmen tanımaması nedeniyle böyle bir adımın atılamayacağını söyledi. Ancak festival programında Filistinlilerin yaşadığı çatışma ve savaşın etkilerini ele alan yapımlar da yer aldı. Bunlardan biri, Yuval Abraham ve Rachel Szor imzalı NAZA. Film, 10 Eylül’de yarışma bölümünde gösterilecek.

Venedik’teki siyasi atmosfer bununla da sınırlı kalmadı. Festival programında Filistinlilerin yaşadığı sorunları konu alan yapımların yanı sıra İsrail-Gazze savaşının etkilerini doğrudan tartışmaya açan filmler de yer alırken, sinemanın güncel çatışmalar karşısındaki konumu festivalin en çok tartışılan başlıklarından biri haline geldi.

AÇIKLAMALARI GÜNDEME OTURDU

Dead Man Walking ile Oscar kazanan, Thelma & Louise, Bull Durham ve The Rocky Horror Picture Show gibi yapımlarla sinema tarihine geçen Sarandon’ın Venedik’teki açıklamaları, İsrail-Filistin çatışmasının Hollywood’daki siyasi sınırlarını yeniden gündeme taşıdı. Oyuncunun sözleri, ABD kamuoyunda Filistin lehine değişen eğilimlerle Hollywood’daki bazı kurumların tutumu arasındaki farkı da gözler önüne serdi.