Ünlü oyuncu öncülük etti, 55 bin kişi imzaladı! Yeni Başbakan'a İsrail baskısı

İngiltere'de Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC), Gazze'ye yönelik politikası nedeniyle hükümete yönelik baskısını artırdı. Kampanya tarafından toplanan 55 bin imzanın yer aldığı mektup, Başbakan Andy Burnham'a iletilmek üzere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya teslim edildi.

PSC'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülere göre mektubu, kampanyanın Başkan Yardımcısı Ryvka Barnard, oyuncu Juliet Stevenson ve Britanya Filistin Komitesi Başkanı Sara Husseini birlikte sundu. Temmuz ayında göreve başlayan Başbakan Burnham'a hitaben hazırlanan mektupta, İngiltere'nin Filistin politikasında değişikliğe gitmesi ve İsrail'in Gazze'deki eylemleri konusunda daha sert bir tutum alınması talep edildi.

"HESAP SOR" ÇAĞRISI

Teslimat sırasında açıklama yapan Barnard, yeni hükümetin uluslararası hukuka ve Filistinlilerin haklarına sahip çıkması gerektiğini söyledi. Burnham'a İsrail'in Gazze'deki eylemleri nedeniyle hesap sorulması çağrısında bulunan Barnard, hükümetin mevcut yaklaşımını değiştirmesini istedi.

Britanya Filistin Komitesi Başkanı Husseini ise 55 bin kişinin imzasını taşıyan mektubun yalnızca bir çağrı olmadığını, İngiltere'deki kamuoyunun yeni hükümetin Filistin meselesindeki tutumunu yakından takip ettiğini gösterdiğini belirtti.

ÜNLÜ OYUNCU HÜKÜMETE SESLENDİ

Ünlü oyuncu Juliet Stevenson da hükümete çağrıda bulunarak, İngiltere'nin Gazze ve Filistin konusundaki mevcut duruşunu değiştirmesi gerektiğini ifade etti. PSC temsilcileri, 55 bin imzanın Burnham hükümetine Filistin politikası konusunda kamuoyundan gelen güçlü bir mesaj niteliği taşıdığını vurguladı.