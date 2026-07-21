Burnham göreve gelir gelmez düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren vergi kararı

İngiltere'de başbakanlık görevini Keir Starmer'dan devralan Andy Burnham, göreve başladıktan yalnızca iki gün sonra ilk büyük ekonomik kararını açıkladı. Burnham hükümeti, elektrik faturalarından alınan katma değer vergisinin (KDV) kaldırılacağını duyurarak hanelerin enerji maliyetini düşürmeyi hedefledi.

Hükümetin hesaplamalarına göre verginin kaldırılmasıyla birlikte her hanenin yıllık yaklaşık 60 dolar tasarruf etmesi bekleniyor. Burnham, düzenlemeyi kamuoyuna duyururken, yüksek yaşam maliyetleri karşısında vatandaşların üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçladıklarını belirtti. Başbakan, "İnsanlara nefes aldıracak, faturalardaki vergileri düşürecek ve umudu yeniden getirecek acil adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

FİNANSMAN DİJİTAL KİMLİK PROJESİNİN İPTALİYLE KARŞILANACAK

Başbakanlık kaynakları, elektrik faturalarındaki vergi indiriminin maliyetinin önceki hükümet döneminde hazırlanan ulusal dijital kimlik kartı projesinin tamamen iptal edilmesiyle karşılanacağını açıkladı.

Hükümete göre projeden vazgeçilmesi kamu bütçesinde yaklaşık 2,4 milyar dolarlık tasarruf sağlayacak. Yasa dışı göçle mücadele amacıyla geliştirilen dijital kimlik sistemi böylece tamamen rafa kaldırılmış oldu.

ESKİ KABİNEDEN İTİRAZ GELDİ

Burnham'ın yeni kabinesinde yer vermediği Keir Starmer'ın yakın çalışma arkadaşlarından Darren Jones ise hükümetin finansman açıklamasına itiraz etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jones, dijital kimlik projesi için zaten herhangi bir bütçe ayrılmadığını savundu.

Jones, yeni yönetimin vergi indiriminin maliyetini hangi kaynakla karşılayacağını resmi bütçe görüşmeleri sırasında açıklamak zorunda kalacağını belirterek hükümetin finansman planına yönelik soru işaretlerini gündeme taşıdı.