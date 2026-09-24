Ordu mektubu sızdı! İran'la savaş sırasında uçak gemisindeki 8 ABD askeri intihara girişti

ABD Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili’nin imzasını taşıyan ve CNN’in ele geçirdiği bir mektuba göre, USS Abraham Lincoln uçak gemisi grev grubunda görev yapan sekiz denizci, İran’a yönelik aylarca süren operasyonlar sırasında intihar girişiminde bulundu. Mektupta, İran’a yönelik operasyonlar sırasında mürettebattan hiçbirinin intihar sonucu hayatını kaybetmediği kaydedildi.

SIZAN MEKTUPTA SEKİZ İNTİHAR GİRİŞİMİ

ABD Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili’nin imzasını taşıyan mektupta, USS Abraham Lincoln uçak gemisi grev grubunda görev yapan sekiz denizcinin İran’a yönelik aylarca süren operasyonlar sırasında intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Mektupta yer alan bilgilere göre, söz konusu girişimler İran’a yönelik operasyonların sürdüğü aylar içinde kayda geçti.

VEKİL DENİZ KUVVETLERİ BAKANI: OPERASYONLAR SIRASINDA İNTİHAR EDEN OLMADI

Aynı mektupta, İran’a yönelik operasyonlar sırasında mürettebattan hiçbirinin intihar sonucu hayatını kaybetmediği ifade edildi. Vekil Deniz Kuvvetleri Bakanı, operasyonlar süresince intihar nedeniyle can kaybı yaşanmadığını kaydetti. Mektupta, intihar girişimlerinin sayısına ilişkin bilgi verildi.

2024 VERİLERİYLE AYNI: 337 BİN AKTİF PERSONELDE 356 VAKA

Lincoln mürettebatındaki intihar girişimi sayısının 2024’te kaydedilen verilerle aynı olduğu vurgulandı. CNN’in aktardığı verilere göre, 2024’te yaklaşık 337 bin aktif görevli personel içinde 356 intihar girişimi vakası kaydedilmişti.