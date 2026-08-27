İran'dan ABD uçak gemisine gönderme: Güç gösterisine geldi tatile gidiyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeden ayrılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bekayi, ABD'nin "gücünü göstermek" amacıyla gemiyi bölgeye gönderdiğini belirtti.

BEKAYİ: "GÜÇ GÖSTERİSİ SONA ERDİ"

Bekayi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aylar süren savaşın ardından - ve tek bir liman ziyareti olmaksızın 200 günden fazla zaman geçirdikten sonra - şimdi mürettebatın dinlenmesi için Tayland'a doğru yol alıyor. Görev: Güç gösterisi. Mevcut görev: Tatil... Yoruldum patron."

UÇAK GEMİSİ 250 GÜN GÖREV YAPTI

Yaklaşık 250 gün görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki personelin psikolojik durumunun iyi olmadığı yönündeki tartışmaların ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bölgeye USS George Washington uçak gemisini gönderme kararı almıştı. NBC News'in haberine göre, ismi verilmeyen ABD'li bir yetkili, 21 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, USS Abraham Lincoln'ün "uzun süreli görevinin ardından eve dönüş yolunda" olduğunu kaydetmişti.

YERİNE USS GEORGE WASHINGTON GELDİ

USS Abraham Lincoln'ün yerini alması planlanan USS George Washington uçak gemisinin 20 Ağustos'ta Ortadoğu'ya ulaştığı belirtilmişti. Taylandlı bir yetkili ise ABD'ye ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün Ortadoğu'daki görevinin ardından Tayland'a uğrayacağını duyurmuştu.

(AA)