OpenAI CEO'su açıkladı: Şirket 2026’da halka açılmayacak

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, yapay zekaya ilişkin güvenlik kaygıları nedeniyle şirketin bu yıl halka açılmayacağını açıkladı.

ChatGPT'nin geliştiricisi Sam Altman, Fortune dergisine verdiği röportajda şirketin halka açılma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altman, "On yılın sonuna gelindiğinde herkesin ölümüne yol açabilecek yaklaşık yüzde 10'luk bir riskin alınmasını kabul edilemez buluyorum." dedi.

Yeni bir dönemin başladığını ifade eden Altman, yapay zekanın tüm insanlığın yararına olmasını sağlarken hiç kimsenin büyük bir riske maruz kalmamasını garanti altına almak için farklı bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

"HALKA AÇILMAK İÇİN UYGUN BİR ZAMAN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Altman, "Güvenlik konusunda yaşanan tüm gelişmeler göz önüne alındığında, şu anın halka açılmak için hiç de uygun bir zaman olmadığını düşünüyorum, ayrıca bu konuda üzerimizde bir baskı da hissetmiyoruz." şeklinde konuştu.

Halka arzın zamanlamasına ilişkin de Altman, bunun 2026'da gerçekleşmeyeceğini, güvenlik konusunda yapılması gerekenler olduğunu belirtti.

Anthropic CEO’su Dario Amodei, yapay zeka sistemlerinin kontrol edilmesine ilişkin kaygıların giderek artmasıyla şirketlere, "yapay zeka modellerinin geliştirilme hızını düşürme" çağrısı yapılmıştı.

Sosyal medya hesabından Amodei'ye destek olan Altman, "Dario'nun, sınır teknolojisi çalışmalarının hızını kontrollü bir şekilde ayarlamamız gerektiği yönündeki görüşüne katılıyorum." demişti. (AA)