Onur yürüyüşünü kana bulayan IŞİD'li öldürüldü

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Almanya'nın başkenti Berlin'de dün gece saatlerinde, Avrupa'nın en büyük LGBTQ+ etkinliklerinden biri olarak gösterilen Christopher Street Day Onur Yürüyüşü'nü kana bulayan saldırgan, polis ekiplerince vurularak öldürüldü.

Bir hobi bahçesinde düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen 21 yaşındaki Lübnan asıllı Alman vatandaşı Abdul B.'nin IŞİD bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

MAYIS AYINDA SERBEST KALMIŞ

Alman basınına konuşan polis kaynakları, Abdul B.'nin 2025 yılında IŞİD terör örgütüne katılmak amacıyla Lübnan'a gittiğini ancak bu girişiminde başarısız olduğunu belirtti.

Abdul B.

Mayıs 2026'ya kadar tutuklu yargılanan şüphelinin, serbest bırakılmasının ardından bir radikalleşmeyi önleme programına katılmasına karar verildiği öğrenildi.

YARALI SAYISI 29'A YÜKSELDİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, cumartesi gece saatlerinde düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralı sayısının 29'a yükseldiğini bildirdi.