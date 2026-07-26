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Halk TV Dünya Onur yürüyüşünü kana bulayan IŞİD'li öldürüldü

Onur yürüyüşünü kana bulayan IŞİD'li öldürüldü

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Onur Yürüyüşü'nü kana bulayan IŞİD'li terörist, polis ekiplerince etkisiz hâle getirildi.

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Onur yürüyüşünü kana bulayan IŞİD'li öldürüldü

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün gece saatlerinde, Avrupa'nın en büyük LGBTQ+ etkinliklerinden biri olarak gösterilen Christopher Street Day Onur Yürüyüşü'nü kana bulayan saldırgan, polis ekiplerince vurularak öldürüldü.

Bir hobi bahçesinde düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen 21 yaşındaki Lübnan asıllı Alman vatandaşı Abdul B.'nin IŞİD bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

MAYIS AYINDA SERBEST KALMIŞ

Alman basınına konuşan polis kaynakları, Abdul B.'nin 2025 yılında IŞİD terör örgütüne katılmak amacıyla Lübnan'a gittiğini ancak bu girişiminde başarısız olduğunu belirtti.

Onur yürüyüşünü kana bulayan IŞİD'li öldürüldü - Resim : 1
Abdul B.

Mayıs 2026'ya kadar tutuklu yargılanan şüphelinin, serbest bırakılmasının ardından bir radikalleşmeyi önleme programına katılmasına karar verildiği öğrenildi.

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YARALI SAYISI 29'A YÜKSELDİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, cumartesi gece saatlerinde düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralı sayısının 29'a yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
IŞİD Almanya LGBTQ+ Saldırı
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