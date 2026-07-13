Macron'un Şam ziyareti kana bulanmıştı! Bombalı saldırının failleri yakalandı

Suriye'nin başkenti Şam'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un resmi ziyareti sırasında düzenlenen çifte bombalı saldırıya ilişkin soruşturmada kritik bir aşamaya gelindi. Suriye İçişleri Bakanlığı, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen ve terör örgütü IŞİD üyesi oldukları belirtilen 3 kişinin düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın verdiği bilgiye göre operasyon, saldırının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi ve istihbarat birimlerinin yürüttüğü çalışmaların ardından gerçekleştirildi. Yakalanan şüphelilerin ilk ifadelerinde saldırının planlanması ve uygulanmasına katıldıklarını kabul ettikleri belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Açıklamada, zanlıların eylemi ülkedeki güvenlik ortamını bozmak, istikrarı sarsmak ve halk arasında korku ile panik oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledikleri, bu doğrultuda IŞİD'den talimat aldıklarını beyan ettikleri ifade edildi.

Yetkililer, saldırı hücresiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer kişilerin de tespit edilmesi için soruşturmanın genişletildiğini, olaya karışan tüm işbirlikçilerin yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

7 Temmuz'da Emmanuel Macron'un Şam temasları sırasında, Suriye Turizm Bakanlığı binasının çevresi ile Fransa Cumhurbaşkanı'nın konakladığı otele yakın noktada peş peşe bombalı saldırılar düzenlenmişti. Saldırılarda 1 kişi yaşamını yitirirken, 36 kişi de yaralanmıştı. Olay, Macron'un ziyareti sırasında güvenlik önlemlerini ve Suriye'deki istikrar tartışmalarını yeniden gündeme taşımıştı.