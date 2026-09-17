Ölümünden sonra yaşananlar yeniden gündemde! Prenses Diana’nın kardeşi Charles’ı böyle suçladı

Prenses Diana’nın 1997’deki ölümünün ardından yaşananlara ilişkin yeni bir iddia, İngiliz kraliyet ailesinde yıllar sonra yeni bir tartışma başlattı. Diana’nın kardeşi Earl Spencer, yayımlanmaya hazırlanan anı kitabında, dönemin prensi Charles ile kız kardeşinin cenazesinden önce yaptığı telefon görüşmesinde sert bir tartışma yaşadıklarını ve Charles’ın kendisine çarpıcı sözler söylediğini öne sürdü.

Spencer’ın “Swan Song: Diana, My Sister” adlı kitabında aktardığına göre tartışmanın merkezinde Prens William ve Prens Harry’nin annelerinin cenaze kortejinde yürüyüp yürümemesi vardı.

KORTEJ MESELESİ CHARLES'I SİNİRLENDİRDİ

Earl Spencer, Diana’nın ölümünden sonraki günlerde Kraliyet Ailesi’nden üst düzey bir yetkilinin kendisine William ve Harry’nin cenaze kortejinde yer alacağının söylendiğini belirtti. Spencer ise kız kardeşinin bunu istemeyeceğini savunarak buna karşı çıktı.

Ardından Charles’ın kendisini telefonla aradığını anlatan Spencer, dönemin veliaht prensinin aile ve görev anlayışı üzerinden kendisine tepki gösterdiğini iddia etti.

Charles’ın, 1979’da Lord Mountbatten’ın cenaze töreninde kendisinin de yürüdüğünü hatırlattığını aktaran Spencer, buna karşılık Charles’ın o sırada 30 yaşında olduğunu söylediğini belirtti.

Spencer, bunun üzerine Charles’ın öfkelendiğini ve konuşmanın giderek sertleştiğini öne sürdü.

"ONU YAKINDA UNUTACAĞIZ"

Earl Spencer, kitabında Charles’ın bir süre konuştuktan sonra Diana hakkında kendisine şu sözleri söylediğini iddia etti:

“Emin ol, onu yakında unutacağız.”

Spencer, Charles’ın bu sözlerini duyduğunda büyük bir şaşkınlık yaşadığını ve kendisine “Buna az önce söylediğine inanamıyorum” diyerek telefonu kapattığını yazdı.

Bu iddianın kamuoyuna yansımasının ardından gözler Buckingham Sarayı’na çevrildi.

SARAY SESSİZ KALMADI

Kraliyet ailesinin kitaplar hakkında yorum yapmama geleneğine rağmen Buckingham Sarayı, iddiaya ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Saray sözcüsü, Charles’ın söz konusu dönemde yaşadığı acının olayların hatırlanış biçimini etkileyebileceğine işaret ederek, “Kardeş acısının verdiği üzüntü, aradan uzun yıllar geçmiş olsa bile muhakemeyi bulandırabilir, yargıyı etkileyebilir ve anıları başkalarının fark edemeyeceği biçimlerde renklendirebilir” ifadelerini kullandı.

Açıklama, Kraliçe II. Elizabeth’in 2021’de Prens Harry ve Meghan Markle’ın Oprah Winfrey röportajının ardından yaptığı ve “hatıralar farklılık gösterebilir” anlamına gelen “recollections may vary” sözleriyle karşılaştırıldı.

“CHARLES'IN DOĞASINA TAMAMEN AYKIRI”

Charles’ın eski iletişim sekreteri Julian Payne de Spencer’ın aktardığı sözleri tanımadığını söyledi. Payne, 2017’de Diana’nın ölümünün 20. yılı sırasında Charles’ın Diana’nın anısına büyük önem verdiğini ve onun hakkında olumsuz açıklamalara karşı çıkılmamasını, anısının ise hiçbir şekilde zedelenmemesini istediğini anlattı.

Kraliyet yorumcusu Sean Coughlan da Saray’ın söz konusu iddiayı, Charles’ın karakteri ve Diana’nın ölümünün ardından yaşadığı yasla bağdaşmayan bir anlatım olarak gördüğünü aktardı.

Kraliyet çevrelerinde dikkat çeken bir başka nokta ise Saray’ın, Harry’nin “Spare” adlı anı kitabının yayımlanması sırasında benzer bir açıklama yapmamış olması oldu. Kraliyet yorumcuları, bu kez iddianın Diana’nın kardeşi tarafından, doğrudan Charles’ın Diana’nın ölümünden sonraki tutumuna ilişkin olarak ortaya atılmasının Saray’ın sessizliğini bozmasında etkili olduğunu değerlendirdi.

CENAZEDE İKİ OĞLUYLA BİRLİKTE YÜRÜMÜŞTÜ

Diana, 31 Ağustos 1997’de Paris’te geçirdiği trafik kazasında 36 yaşında hayatını kaybetmişti. Ölümü dünya çapında büyük bir yas dalgasına yol açmış, cenazesi 6 Eylül 1997’de düzenlenmişti.

Earl Spencer da Westminster Abbey’deki cenazede Diana’nın tabutunun arkasında William ve Harry ile birlikte yürümüş, Charles ve Prens Philip de kortejde yer almıştı.

EVLİLİĞİN SON DÖNEMLERİNİ DE ANLATIYOR

Spencer’ın yeni kitabında yalnızca cenaze sürecine değil, Diana ile Charles’ın evliliğinin son dönemine ve Diana’nın ölümünün ardından kraliyet ailesi içinde yaşanan gelişmelere ilişkin başka iddiaların da yer aldığı belirtildi.

“Swan Song: Diana, My Sister” kitabının dünya genelinde yayımlanması beklenirken, kitabın ilk bölümlerinin Daily Mail tarafından bugün yayımlanacağı duyuruldu. Kitabın ortaya çıkardığı iddiaların, Diana’nın ölümünden yaklaşık 30 yıl sonra Charles ile Spencer ailesi arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşlediği görüldü.