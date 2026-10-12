Öldü sanıp tabuta koydular: Kendi cenazesinde dirildi

Orta Amerika ülkesi Guatemala’da bir ailenin kızlarını kaybettiklerini düşünerek cenaze hazırlıklarına başladığı sırada yaşananlar, sosyal medyada gündem oldu. 15 yaşındaki Yuleidy Ixcotoyac, ailesinin hayatını kaybettiğini düşünerek tabuta koyduğu saatlerden sonra kendi cenaze töreninde hareket etmeye başladı. Açık tabutun içinden doğrulan genç kızın ilk tepkilerinden biri su istemek oldu.

TV Azteca ve Guatemala basınında yer alan haberlere göre olay, 10 Ekim Cumartesi günü ülkenin Quiché bölgesindeki Sacapulas belediyesine bağlı El Jocote köyünde yaşandı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, cenaze için bir araya gelen kişilerin tabutun içindeki genç kızın hareket ettiğini fark etmesiyle büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü. Yakınları Yuleidy’ye yardım etmek, ona su vermek ve tabuttan çıkarmak için harekete geçti.

BABASI NEFES ALAMADIĞINI DÜŞÜNDÜ

Genç kızın babası Abraham Ixcotoyac Tojin, yerel televizyon kanalı TV SAC’a yaptığı açıklamada, kızının sabahın erken saatlerinde göğüs ağrısı çekmeye başladığını anlattı. Bunun üzerine onu araçla hastaneye götürmek üzere yola çıktığını belirten baba, yolculuk sırasında kızının nefes almadığını ve nabzını hissedemediğini düşündüğünü söyledi.

Kızının hayatını kaybettiğine inanan baba, hastaneye ulaşmadan geri dönmeye karar verdi. Ardından bir tabut temin ederek eve döndü ve aile cenaze hazırlıklarına başladı. Ancak genç kız, aradan saatler geçtikten sonra cenaze töreni sırasında hareket etti.

"YEDİ SAAT BOYUNCA ÖLÜ GİBİ HİSSETTİM"

Yaşananların ardından yerel basın, genç kızla iletişime geçerek neler hissettiğini öğrenmeye çalıştı. Yuleidy, paylaşılan bir videoda göğsünde şiddetli bir ağrı hissettiğini, ardından çevresini göremez hâle geldiğini anlattı.

Genç kız, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

“Yedi saat boyunca ölü gibi hissettim, sonra hayata döndüm. Bu, Tanrı’nın bir mucizesiydi.”

Ailesi ve çevresindekiler yaşananları şaşkınlıkla karşılarken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bazı kullanıcılar olayı mucize olarak yorumladı.

OLAYIN ARDINDAKİ GERÇEK BİLİNMİYOR

Olayın en dikkat çekici ayrıntısı ise genç kızın öldüğünün tıbbi olarak doğrulanmamış olması. TV Azteca’nın haberine göre Yuleidy, ailesinin anlatımına göre herhangi bir hastaneye ulaştırılmadı. Aile ayrıca ölüm belgesi de almadı.

Bu nedenle genç kızın hangi sağlık sorununu yaşadığı, neden tepki vermediği ve tabutun içinde hareket etmeye başlamasına neyin yol açtığı konusunda doğrulanmış bir tıbbi açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada görüntülerin yayılmasıyla birlikte olay mucize yorumlarına konu olsa da genç kızın klinik olarak öldüğü ve ardından yeniden hayata döndüğü iddiasını destekleyen bir tıbbi kayıt açıklanmadı.