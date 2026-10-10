Vali konağının bahçesinden 7 tabut çıktı! Yıllardır saklı kalan sır

ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinin başkenti Bismarck’ta, valinin resmi konutunun çevresinde yürütülen güvenlik çalışmaları beklenmedik bir arkeolojik keşifle sonuçlandı. Yeni güvenlik duvarı ve çevre düzenlemesi için yapılan kazılarda, insan kalıntıları içeren 7 ahşap tabut gün yüzüne çıkarıldı. Kazı ekibi ayrıca içinde ne bulunduğu henüz belirlenemeyen bir ahşap kutu da tespit etti.

İlk bulgulara göre tabutlardaki kalıntılar iki kadın, iki erkek, iki genç ve bir küçük çocuğa ait. Ancak bu kişilerin kimlikleri henüz belirlenemedi. Yetkililer, kalıntıların yaş aralıkları ve sağlık durumları gibi ayrıntıları ortaya çıkarmak amacıyla incelemelerini sürdürüyor. Yetkililerin açıklamasına göre araştırma kapsamında DNA testi yapılmayacak.

150 YILLIK MEZARLIĞIN İZLERİ BULUNDU

Keşfin yapıldığı alanın geçmişi, Bismarck’ın ilk yıllarına uzanıyor. Bölge, 1873-1877 yılları arasında kentin ilk topluluk mezarlığı olarak kullanıldı. 1880’lerde mezarların büyük bölümünün başka mezarlıklara taşındığı düşünülüyordu. Ancak son kazılar, nakil işlemlerinin tamamlanmadığını ve bazı mezarların unutulduğunu ortaya koydu.

Kuzey Dakota Eyalet Tarih Derneği Sözcüsü Kara Haff, dönemin gazete kayıtlarında mezarların neredeyse tamamının taşındığına ilişkin haberler bulunduğunu belirtti. Haff’ın aktardığı kayıtlarda, iki mezar dışında tüm mezarların nakledildiği ve kalan çalışmaların da kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Aradan geçen 140 yılı aşkın süreye rağmen bulunan tabutlar, bu işlemin gerçekte tamamlanamadığını gösterdi.

Üstelik bölgedeki ilk keşif bu değil. Daha önce de aynı alanın yakınlarında, 1903 yılında yapılan çalışmalar sırasında 13, 1959 yılında ise 5 mezara ait kalıntılar bulundu. Son kazılar, eski mezarlığın izlerinin yıllar boyunca farklı inşaat projeleri sırasında yeniden ortaya çıktığını gösterdi.

80'DEN FAZLA ŞÜPHELİ NOKTA BELİRLENDİ

İnsan kalıntılarının ilk kez 19 Mayıs 2026’da inşaat işçileri tarafından fark edilmesi üzerine bölgedeki çalışmaların ilgili kısmı durduruldu. Kuzey Dakota Eyalet Tarih Derneği uzmanları, toprağın altındaki olası mezarları tespit etmek için yer radarıyla inceleme yaptı. Ardından arkeologlar sahada ayrıntılı kazılara başladı.

Eylül ayında sürdürülen incelemelerde 80’den fazla arkeolojik açıdan araştırılmaya değer nokta belirlendi. Saha çalışmaları 14 Eylül’de tamamlandı. Şimdi ise çıkarılan kemiklerin ve diğer buluntuların kayıt altına alınması, sınıflandırılması ve incelenmesi süreci devam ediyor. Analizlerin 2027’nin başlarına kadar sürmesi bekleniyor.

KALINTILAR İLKBAHARDA YENİDEN GÖMÜLECEK

Yetkililer, bulunan insan kalıntılarının uygun koşullarda korunması ve yeniden defnedilmesi için yerel bir cenaze hizmetleri kuruluşuyla anlaştı. Bir dinî ve manevi destek kuruluşu da sürece gönüllü olarak katkı sunacak. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kalıntıların 2027 ilkbaharında Bismarck’taki bir mezarlığa nakledilmesi planlanıyor.

Keşif, valinin konutunda yürütülen 2,35 milyon dolarlık güvenlik iyileştirme projesi kapsamında yaşandı. Çalışmaların arkeolojik boyut kazanması, projeye yaklaşık 155 bin dolarlık ek maliyet getirdi. Başlangıçta güvenlik amacıyla yapılan kazılar, böylece kentin 19. yüzyıldaki geçmişine ilişkin unutulmuş mezarları ortaya çıkaran kapsamlı bir araştırmaya dönüştü.