Nobel haberini alır almaz espriyi patlattı! Trump'a öyle bir gönderme yaptı ki...

Güney Afrikalı hukukçu ve eski Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay, 2026 Nobel Barış Ödülü'nü kazandığını Almanya'nın Nürnberg kentinde, tarihe geçen savaş suçları yargılamalarının yapıldığı mekânda öğrendi. 85 yaşındaki Pillay'ın haberi ilk duyduğunda yaşadığı şaşkınlık, kısa sürede yerini duygusal bir konuşmaya ve ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik esprili bir göndermeye bıraktı.

"BİRAZ DAHA ALKIŞLARSANIZ..."

Uluslararası hukuk ve insan hakları alanındaki çalışmaları nedeniyle ödüle layık görülen Pillay, salondakilerin yoğun alkışı karşısında Trump'ı da gündeme getirdi. Kendisine gösterilen desteğe teşekkür eden hukukçu, “Biraz daha alkışlarsanız bu ödülü Trump ile paylaşabilirim” diyerek salonda kahkahalara neden oldu.

Ödülü kazandığı haberine inanmakta güçlük çektiğini anlatan Pillay, “Christoph gelip bana bunu söylediğinde ‘Bu bir şaka olmalı’ dedim” ifadelerini kullandı. Tarihi Nürnberg Mahkemeleri'nin bulunduğu mekânda olmanın ve dinleyicilerin alkışlarını duymanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Pillay, “Ancak bu mekânda bulunmak ve alkışlarınızı duymak gerçekten çok anlamlı” dedi.

Ödülün yalnızca kişisel bir başarıdan ibaret olmadığını vurgulayan Pillay, kamuoyunun desteğinin önemine dikkat çekti. “Kamuoyu bunu hak ettiğinize inanmadığı sürece bir ödül almak istemezsiniz. Bu yüzden bugün gösterdiğiniz bu desteği ve alkışlarınızı minnetle karşılıyorum, çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“DOĞRUYU SÖYLEMEK İÇİN NEDEN CESARETE İHTİYAÇ DUYASINIZ Kİ?”

Pillay'ın konuşmasında en dikkat çekici bölüm ise Gazze'deki gelişmelere ilişkin hazırlanan rapora yönelik sözleri oldu. Geçen yıl Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendiren BM soruşturma komisyonunun çalışmalarına başkanlık eden hukukçu, son görevlerinden birinin bu raporu sunmak olduğunu söyledi.

Pillay, “Yaptığım son iş, Gazze'de yaşananları ‘soykırım’ olarak nitelendiren raporu sunmaktı” dedi. Bu sözleri salondakilerin alkışları ve “Bravo!” sesleriyle karşılandı.

Raporun ardından kendisine yöneltilen tepkilerden birinin cesareti nedeniyle tebrik edilmek olduğunu belirten Pillay, bu yaklaşım karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. “Bu rapora verilen temel tepkilerden biri, cesaretimden dolayı beni tebrik etmek oldu. Ne kadar şaşırdığımı tahmin edebilirsiniz. Doğruyu söylemek için neden cesarete ihtiyaç duyasınız ki?” ifadelerini kullandı.

Hukukçuların görevini de anlatan Pillay, kararların kişisel görüşlere göre değil, deliller ve hukuk çerçevesinde verilmesi gerektiğini vurguladı. “Yasayı yorumlarsınız, tüm delilleri değerlendirirsiniz; yani bu tamamen tarafsız bir karar alma sürecidir” dedi.

85 YAŞINDA HUKUK MÜCADELESİNE DEVAM EDİYOR

Uluslararası yargı alanındaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Pillay, Gambiya'nın Myanmar'a karşı açtığı soykırım davasında Uluslararası Adalet Divanı bünyesinde geçici yargıç olarak görev yaptığını söyledi. Yaşı nedeniyle görevini ne zaman bırakacağına ilişkin sorularla karşılaştığını anlatan hukukçu, “Geçen ay 85 yaşına bastım” dedi.

Ancak yaşının kendisini uluslararası hukuk mücadelesinden uzaklaştırmayacağını vurgulayan Pillay, “Nürnberg ilkelerini savunma mücadelemi öylece bırakamam, çünkü burada bunu yapacak insanlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını ise ödül haberine ilişkin şaşkınlığını yeniden dile getirerek tamamladı: “Umarım bu bir şaka değildir.”

NÜRNBERG'DEN GAZZE'YE UZANAN HUKUK MÜCADELESİ

Pillay'ın Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesi, uluslararası hukuk ve savaş suçlarıyla mücadeledeki uzun kariyerini yeniden gündeme taşıdı. Güney Afrika'da apartheid döneminde insan hakları savunucularına destek veren Pillay, Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargıçlık yaptı ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevini üstlendi.

Son yıllarda ise Gazze'deki gelişmeleri inceleyen bağımsız BM soruşturma komisyonuna başkanlık etti. Komisyonun 2025'te yayımladığı rapor, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak nitelendirdi ve İsrailli yetkililerin sorumluluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail ise bu suçlamaları reddetti.

Nobel Komitesi, Pillay'ın savaş suçlarının, insanlığa karşı suçların ve soykırımın yargılanması için yürüttüğü çalışmaları ödülün gerekçeleri arasında gösterdi. Pillay'ın ödülü, uluslararası hukuk mekanizmalarının ve insan hakları savunucularının çatışmalar karşısındaki rolünü de yeniden tartışmaya açtı.