Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Nijerya'da "bitkisel içecek" tüketen 24 kişi öldü: Satışlar yasaklandı

Nijerya'da "bitkisel içecek" tüketen 24 kişi öldü: Satışlar yasaklandı

Nijerya'nın Ondo eyaletinde "bitkisel içecek" tüketen 24 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, olayın ardından bu tür içeceklerin satış ve tüketimini geçici olarak yasakladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Nijerya'da "bitkisel içecek" tüketen 24 kişi öldü: Satışlar yasaklandı

Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletine bağlı Araromi Obu ve Odigbo kentlerinde "bitkisel içecek" tüketen çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Söz konusu içeceği tüketen 24 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlatırken yerel olarak üretilen bitkisel içeceklerin satışı ve tüketimi yasaklandı.

SATIŞ VE TÜKETİM YASAĞI

Bölge yetkilileri, olayın nedeninin henüz netlik kazanmaması nedeniyle önlem amacıyla kentlerde yerel olarak üretilen bu tür içeceklerin satışını ve tüketimini geçici olarak yasakladı.

Hong Konglu diş hekimini İstanbul'dan milyonluk dolandırdılar! Nijeryalı Kingsley ABD'li Richard çıktıHong Konglu diş hekimini İstanbul'dan milyonluk dolandırdılar! Nijeryalı Kingsley ABD'li Richard çıktı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ondo Polis Komiseri Felix Ohagwu, yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve eyalet hükümeti, Sağlık Bakanlığı ile bölgedeki sağlık yetkilileriyle işbirliği içinde çalışıldığını belirtti. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Nijerya Ölüm
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro