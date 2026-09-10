Nijerya'da "bitkisel içecek" tüketen 24 kişi öldü: Satışlar yasaklandı

Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletine bağlı Araromi Obu ve Odigbo kentlerinde "bitkisel içecek" tüketen çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Söz konusu içeceği tüketen 24 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlatırken yerel olarak üretilen bitkisel içeceklerin satışı ve tüketimi yasaklandı.

SATIŞ VE TÜKETİM YASAĞI

Bölge yetkilileri, olayın nedeninin henüz netlik kazanmaması nedeniyle önlem amacıyla kentlerde yerel olarak üretilen bu tür içeceklerin satışını ve tüketimini geçici olarak yasakladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ondo Polis Komiseri Felix Ohagwu, yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve eyalet hükümeti, Sağlık Bakanlığı ile bölgedeki sağlık yetkilileriyle işbirliği içinde çalışıldığını belirtti. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

(AA)