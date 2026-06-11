Hong Konglu diş hekimini İstanbul'dan milyonluk dolandırdılar! Nijeryalı Kingsley ABD'li Richard çıktı

Hong Kong’da yaşayan diş hekimi Siu P.Y.F., internet üzerinden tanıştığı kişi tarafından dolandırıldı. Kendini Amerikalı iş insanı “Richard” olarak tanıtan şüpheli Nijerya uyruklu Kingsley O. olduğu ortaya çıktı. Nijeryalı Kingsley ve suç ortakları İstanbul'da yakalandı.

İddiaya göre Siu P.Y.F., 2020 yılında bir arkadaşlık sitesinde kendisini “Richard” adıyla tanıtan kişiyle tanıştı. İkili uzun süre yalnızca telefonla görüştü. Zamanla aralarındaki ilişki ilerledi ve evlenme kararı aldılar.

Bir süre sonra şüpheli, Siu P.Y.F.’yi arayarak İstanbul’a geldiğini söyledi. Burada yatırım yapacağını belirten şüpheli, paraya ihtiyacı olduğunu öne sürdü. Bu sözlere inanan Siu P.Y.F., 2020 ile 2022 yılları arasında kendisine verilen banka hesaplarına toplam 2,5 milyon lira gönderdi.

HONG KONG POLİSİ SONUÇ ALAMAYINCA TÜRK MAKAMLARINA BAŞVURDU

Siu P.Y.F., bir süre sonra evlenmeyi beklediği kişiye ulaşamadı. Bunun üzerine Hong Kong polisine başvurarak dolandırıldığını bildirdi.

Hong Kong polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Ancak uzun süre sonuç alınamayınca Siu P.Y.F., avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

PARALARIN İZİ İSTANBUL’DA SÜRÜLDÜ

Şikâyetin ardından İstanbul’da Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis, mağdurun para gönderdiği banka hesaplarını incelemeye aldı.

Yapılan araştırmada, paraların aktarıldığı hesapların sahibi olduğu belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü olayı hatırlamadığını söyledi. Bir şüpheli ise hesabına gelen parayı “Richard” olarak bildiği Nijeryalı bir kişiye verdiğini anlattı.

Bu ifade üzerine polis ekipleri, kendisini “Richard” olarak tanıtan Nijerya uyruklu Kingsley O.’yu yakaladı.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veren Kingsley O., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Soruşturma kapsamında Kingsley O. ile birlikte toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (DHA)