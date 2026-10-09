Netanyahu’nun başını yakacak 7 Ekim iddiası! Telefon kayıtlarının saatini değiştirmeye mi çalıştı?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te düzenlediği saldırının ardından yaşanan güvenlik zafiyeti ve İsrailli esirlerin kurtarılması sürecine ilişkin yeni iddialarla karşı karşıya kaldı.

Netanyahu’nun eski askeri sekreteri emekli Tümgeneral Avi Gil, Başbakanlık Ofisi’nde saldırının yaşandığı sabah yapılan telefon görüşmelerine ilişkin kayıtların değiştirilmek istendiğini açıkladı. Gil’in açıklamaları, Netanyahu’nun saldırıdan önce aldığı uyarılar ve kriz anında attığı adımlar hakkındaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

"TUTANAK GÖREVLİSİNE TALİMAT VERDİ"

İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan Gil, dönemin Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman’ın, Netanyahu ile kendisi arasındaki kritik bir telefon görüşmesinin tutanağında yer alan saati değiştirmesi için bir tutanak görevlisine talimat verdiğini ileri sürdü. Gil’in anlatımına göre, söz konusu değişiklik Netanyahu’nun saldırı sabahı gelişmelerden ne zaman haberdar olduğu ve hangi aşamada harekete geçtiği konusundaki resmî zaman çizelgesini doğrudan etkileyebilecek nitelikteydi.

KRİTİK GÖRÜŞMENİN SAATİ TARTIŞMA YARATTI

Gil’in aktardığına göre, saldırıdan birkaç hafta sonra, Ekim 2023’ün sonlarında, 7 Ekim sabahına ait görüşme tutanaklarının toplanması sırasında olağan dışı işlemler yapıldığını fark etti. Bu sürecin yürürlükteki kurallara uygun yürütülmediğini düşünen Gil, konuyu başsavcılığa taşıyarak kayıtların hazırlanmasına ilişkin kuralların açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Gil’in açıklamasına göre, Ocak 2024’te Başbakanlık Ofisi’nde çalışan bir tutanak görevlisi kendisine gelerek Braverman’ın talimatıyla Netanyahu ile yapılan telefon görüşmesinin saatini değiştirmesinin istendiğini anlattı. Bilgisayar kayıtlarında 06.40-06.44 olarak görünen görüşmenin saatinin 06.29 olarak yazılması istendi.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

İddianın merkezinde, 7 Ekim sabahı Netanyahu ile Gil arasında gerçekleşen iki ayrı telefon görüşmesi bulunuyor. İlk görüşme 06.29’da normal telefon hattı üzerinden yapıldı. İkinci görüşme ise 06.40’ta, güvenli iletişim hattı üzerinden gerçekleşti. İkinci görüşmenin kayıt altına alınması ve tutanağa geçirilmesi, olayların resmî kronolojisi açısından önem taşıyordu.

Gil, kendisine anlatılanları aktarırken, tutanak görevlisinin saatin değiştirilmesinin uygun olmadığını düşündüğünü ve mevcut kaydın bilgisayarda açıkça yer aldığını söylediğini belirtti. Böylece tartışma, yalnızca bir saat hatası iddiasının ötesine geçerek saldırı sabahında Netanyahu’nun ne zaman bilgilendirildiği ve görüşmeler sırasında ne konuşulduğu sorularına uzandı.

"SİYASİ GELECEĞİNİ ESİRLERİN HAYATININ ÖNÜNE KOYDU"

Gil’in açıklamaları yalnızca telefon kayıtlarıyla sınırlı kalmadı. Eski askeri sekreter, Netanyahu’nun savaş boyunca aldığı siyasi ve güvenlik kararlarını da sert sözlerle eleştirdi.

Gil, Netanyahu’nun hükümet koalisyonunu ayakta tutabilmek için İsrailli esirlerin geri getirilmesini sağlayabilecek anlaşma fırsatlarını geri çevirdiğini savundu. Esir takası konusunda alınacak bazı kararların hükümetin dağılmasına yol açabileceğini belirten Gil, Netanyahu’nun bu nedenle siyasi geleceğini önceliklendirdiğini ileri sürdü.

Gil, o dönemde esirlerin geri dönüşüne öncelik verilmesi gerektiğini düşünüp düşünmediği sorusuna, “Evet” yanıtını verdi. Bu açıklama, Netanyahu yönetiminin savaş politikaları ile esirlerin kurtarılması arasında tercih yaptığı yönündeki eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

SALDIRIDAN ÖNCE UYARILDIĞI İDDİASI

Gil’in açıklamalarındaki bir diğer önemli başlık, 7 Ekim saldırısından önce İsrail yönetimine iletildiği öne sürülen güvenlik uyarıları oldu.

Eski askeri sekreter, güvenlik birimlerinin Netanyahu’yu yaklaşan tehlikeye karşı defalarca uyardığını söyledi. Gil’in aktardığına göre, Temmuz 2023’te Şin Bet Direktörü Ronen Bar, Netanyahu hastanede bulunduğu sırada kendisi aracılığıyla Başbakan’a resmî bir savaş uyarısı iletti.

Gil, bu uyarının ardından Netanyahu’nun Bar ile acil bir toplantı gerçekleştirmediğini öne sürdü. Ayrıca Hamas’ın saldırıya başladığı 7 Ekim sabahının ilk iki saatinde Netanyahu’nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir toplantı yapmadığını belirtti.

Gil, saldırı öncesinde Gazze’de Hamas’a karşı hedefli operasyonlar düzenlenmesi yönünde öneriler sunulduğunu, ancak bu önerilerin kabul edilmediğini de söyledi. Bu iddialar, İsrail’in saldırı öncesindeki istihbarat değerlendirmelerinin ve siyasi karar alma sürecinin yeniden incelenmesi gerektiği yönündeki çağrıları güçlendirdi.

ELİNDE 7 EKİM'E AİT BELGELER BULUNUYOR

Gil’in açıklamalarını dikkat çekici kılan unsurlardan biri de eski askeri sekreterin görev yaptığı döneme ait kayıtları sakladığını belirtmesi oldu.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Gil, görevinden ayrılmadan önce not defterlerinin tamamını dijital ortama aktartarak askerî istihbarat bünyesindeki gizli bir bilgisayarda muhafaza edilmesini sağladı. Gil, ileride bir devlet soruşturma komisyonu kurulması halinde elindeki belgeleri ve bildiklerini komisyona sunacağını belirtti.

Bu kayıtların, saldırı öncesindeki uyarıların, saldırı sabahındaki telefon görüşmelerinin ve Netanyahu yönetiminin aldığı kararların aydınlatılması açısından önem taşıyabileceği değerlendirildi.

NETANYAHU İDDİALARI REDDETTİ

Netanyahu’nun ofisi, Gil’in açıklamalarına karşı çıkarak kendisine yöneltilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Ofis, 7 Ekim’de yaşanan güvenlik başarısızlığının sorumluluğunun Netanyahu’ya yüklenemeyeceğini ileri sürdü ve sorumluluğun ordu ile güvenlik birimlerinde olduğunu iddia etti.

Telefon kayıtlarının gizlice değiştirilmeye çalışıldığı ve esirlerin Başbakan’ın siyasi çıkarları uğruna feda edildiği yönündeki suçlamalar da reddedildi.

Netanyahu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Solun yalan kampanyası gerçeği asla yenemeyecek” ifadesini kullandı. Likud cephesi ise saat değişikliği iddiasının siyasi amaçlarla gündeme getirildiğini ve yapılan işlemin yanlış bir kaydı düzeltmeye yönelik olduğunu savundu. Braverman’ın avukatı da daha önceki soruşturma sürecinde herhangi bir hukuka aykırı davranışı reddetmişti.

MUHALEFETTEN ACİL SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Gil’in açıklamalarının ardından İsrail muhalefetinden Netanyahu hakkında hukuki süreç başlatılması çağrıları geldi.

Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Netanyahu’nun esirlerin hayatı yerine siyasi çıkarlarını ve hükümetinin devamlılığını önceliklendirdiğini savundu. Eisenkot, Başbakan’ın başarısızlıklarına ilişkin derhal cezai soruşturma başlatılması gerektiğini belirterek seçimlerden sonra kurulacak devlet soruşturma komisyonunun Netanyahu’yu sorumluluktan kurtarmayacağını söyledi.

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman da Netanyahu’yu hedef aldı. Liberman, esirlerin kurtarılması için mevcut fırsatların kasıtlı olarak geri çevrildiği iddiasını ülkenin çıkarlarına ihanet olarak nitelendirdi ve Başbakan’ı sert sözlerle suçladı.