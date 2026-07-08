Netanyahu Trump'ın izinde: 'Doktor' oldu muhaliflerine 'Bibimol' reçetesi yazdı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yapay zekayla hazırlanan ve kendisini "doktor" olarak gösteren ve muhalifleri hedef alan ilginç bir video paylaştı.

TRUMP’IN İZİNDE "DOKTOR BİBİ": NETANYAHU’DAN YAPAY ZEKALI REÇETE VİDEOSU!

Netanyahu'nun bu hamlesi, sadece 6 gün önce ABD Başkanı Donald Trump'ın doktor kılığına girerek muhaliflerine reçete yazdığı benzer bir paylaşımın ardından geldi.

Paylaşımına "Dr. Bibi" notunu düşen İsrail Başbakanı, videoda muhaliflerine ve medyaya yönelik göndermelerde bulundu.

"BELKİ SİZ DE RALBAT'TAN MUZDARİPSİNİZDİR?"

Netanyahu, yayınladığı yapay zeka videosunda "Ralbat" adını verdiği hayali bir hastalık üzerinden muhalifleri hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"Belki siz de "Ralbat"tan* muzdaripsinizdir? Semptomları genellikle takıntı, kaygı ve aralıksız olarak açık oturum yayınlarını izlemektir. Ayrıca elde edilen her başarıyı bir kayıp olarak çerçevelemeniz, her şeyin üzücü ve kötü görünmesi de olasıdır. Neyse ki zamanında fark edilirse bundan kurtulmak ve iyileşmek mümkündür. Ben Doktor Netanyahu ve size yardımcı olacak özel bir tedavi planım var. Gelin, hastalarımdan bazılarına kulak verelim."

Not: "Ralbat" İsrail siyasetinde Netanyahu karşıtı hareketin zihniyetiyle dalga geçmek için kullanılan, ironik bir hastalık ismi gibi uyarlanmış bir kısaltmadır. "Rak Lo Bibi" (Bibi Hariç Herkes / Sadece Bibi Olmasın) siyasi sloganından türetilmiştir.

HAYALİ HASTALARIN "İYİLEŞME" TANIKLIKLARI

Videoda, Netanyahu'nun geliştirdiğini iddia ettiği bu sözde tedaviyi alan hayali hastaların şu "tanıklıklarına" da yer verildi:

"On yılı aşkın bir süredir Ralbat'tan muzdariptim ve her şey bana bir başarısızlık gibi görünüyordu. Doktor Netanyahu'yu dinledikten sonra her bakımdan bir rahatlama hissediyorum ve ülkedeki durumun iyi olduğunu düşünüyorum."

"Yıllarca sinirden ne yemek yiyebildim ne de uyuyabildim. Bu çığır açıcı tedaviye ulaşana kadar kimsenin bana yardım edebileceğine inanmıyordum."

"Sızdırılan konuşma dökümlerinin ve ses kayıtlarının hayatım boyunca peşimi bırakmayacağından, sadece onlar hakkında konuşmaya mahkûm olduğumdan emindim. Onları rüyamda görmekten vazgeçemiyordum, geceleri uykumdan uyanıyordum. Doktor sayesinde nihayet iyi uyuyorum ve kendimi daha çok seviliyor hissetmeye başladım."

"BİBİMOL VE BİBİTSİN ALIN, YALAN HABERLERİ YUTMAYI BIRAKIN"

Konuşmasının sonunda kendi adından türettiği hayali ilaç isimleriyle "reçete" yazan Başbakan Netanyahu, takipçilerine şu tavsiyelerde bulunarak videoyu sonlandırdı:

"Tedavi çok basit. Felaket tellallığı yapan kanalları kapatın, yalan haberleri yutmayı bırakın; her sabah bir "Bibimol" ve uykudan önce bir "Bibitsin" alın. Ve eğer açıklamalarım sırasında hâlâ kaygı hissediyorsanız, bir bardak su için. İlk günden itibaren farkı göreceksiniz. Birlikte kazanacağız."