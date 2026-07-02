Trump 'doktor' oldu, reçete yazdı: 'Diyet kola için!'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yapay zekayla hazırlanmış oldukça sıra dışı bir video paylaştı.

Görüntülerde kendini bir hekim olarak gösteren Trump, kendi politikalarına karşı çıkan ve kendisini eleştiren kitlelere "yalan haberleri izlemeyi bırakma", "dua etme" ve "diyet kola içme" gibi dikkat çeken tavsiyelerde bulundu.

"KAFAYI BOZMA SENDROMU" İÇİN REÇETE YAZDI

Sosyal medyada hızla yayılan videoda Trump, üzerinde bir doktor önlüğü ile kamera karşısına geçiyor. Trump, kendisine yönelik olumsuz yaklaşımları ve muhalif tepkileri mizahi bir dille tanımlamak için kullandığı "Trump ile Kafayı Bozma Sendromu" (Trump Derangement Syndrome) adını verdiği duruma karşı elinde kesin bir tedavi planı olduğunu söylüyor.

ÜNLÜ İSİMLERİ YAPAY ZEKAYLA "İYİLEŞTİRDİ"

Görüntülerin ilerleyen bölümlerinde, daha önce Trump’ın yönetimini ve siyasi adımlarını sert bir şekilde eleştirdiği bilinen dünyaca ünlü bazı isimlerin de yapay zekayla üretilmiş tasvirlerine yer verildi.

Robert De Niro, Edward Norton, Julia Roberts ve Whoopi Goldberg gibi Hollywood yıldızlarının dijital taklitleri, sanki bu sözde sendromdan mustaripmiş ve Trump’ın hazırladığı tedavi planı sayesinde bu dertten tamamen kurtulmuş gibi konuşturuldu.

"KAYGILIYSANIZ DİYET KOLA İÇİN"

Videonun kapanış kısmında ise "Doktor Trump" karakteri yeniden ekrana geliyor ve izleyenlere seslenerek reçetesini şu sözlerle açıklıyor:

"Tedavi basit; yalan haberleri kapatın, duanızı edin ve eğer kaygılı hissederseniz benim gibi diyet kola için, hayatınızda inanılmaz bir değişiklik göreceksiniz."