Netanyahu tehdit ederken protesto eden ülkeleri bir de not almışlar!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşması sırasında yaşanan protestonun ardından dikkatler, salondan ayrılan delegasyonları tek tek kayda alan İsrail heyetine çevrildi.

77 ÜLKE TEK TEK NOT EDİLDİ

Netanyahu kürsüye çıktığında çok sayıda ülkenin temsilcisi ayağa kalkarak Genel Kurul salonunu terk etti. Delegelerin oluşturduğu çıkış kuyruğu uzarken salondaki koltuklar kısa sürede boşalmaya başladı. İsrail heyeti ise bu tabloyu izlemekle yetinmedi; hangi ülkelerin salonda olmadığını tek tek not etmeye başladı.

İsrail tarafından daha sonra yapılan sayıma göre 77 ülkenin delegasyonu Netanyahu'nun konuşması sırasında salonda bulunmuyordu veya konuşma sırasında salonu terk etmişti. İsrail medyasında yayımlanan listede Türkiye, İran, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Brezilya, İspanya, İrlanda ve Venezuela gibi çok sayıda ülke yer aldı.

ORTADOĞU'DAN LATİN AMERİKA'YA UZANAN LİSTE

Arap ülkelerinin de büyük bölümünün Netanyahu'nun konuşmasını salonda takip etmediği görüldü. Suriye, Filistin, Ürdün, Lübnan, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman, Yemen ve Mısır'ın yanı sıra Sudan, Tunus, Cezayir, Libya, Moritanya, Somali ve Komorlar da İsrail tarafından hazırlanan listede yer aldı.

Afrika'dan Güney Afrika, Senegal, Cibuti, Angola, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Eritre, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar, Nijer, Botsvana, Uganda, Lesotho, Esvatini, Ekvator Ginesi, Mozambik, Namibya ve Kenya'nın delegasyonları da listede bulundu.

Latin Amerika ve Karayipler'den ise Venezuela, Brezilya, Şili, Kolombiya, Küba, Bolivya, Panama ve Peru'nun da aralarında bulunduğu 17 ülkenin delegasyonlarının salonda olmadığı bildirildi. Avrupa'dan İspanya ve İrlanda'nın yanı sıra Slovenya, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve San Marino da İsrail'in listesinde yer aldı.

NETANYAHU'DAN "AHLAKİ KORKAKLAR" ÇIKIŞI

Öte yandan İsrail heyeti Netanyahu'ya güçlü destek vermeyi sürdürdü. Netanyahu kürsüye çıktığında İsrail heyeti ayağa kalkarak Netanyahu'yu alkışlayarak "Am Yisrael Chai" sloganları attı. Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman ise salonda düzenin sağlanması için defalarca uyarıda bulundu.

Netanyahu ise salonu terk eden delegasyonların ardından geri adım atmadı. İsrail Başbakanı, kendisini dinlemek yerine salondan çıkanlara "ahlaki korkaklar" diyerek tepki gösterdi ve "Burada kalıp beni dinlemeyen başka ahlaki korkaklar varsa, lütfen salonu terk etsin" ifadelerini kullandı.

ABD TEMSİLCİLERİ SALONDA KALDI

Netanyahu ayrıca İsrail'in kendisini protesto eden bazı ülkeleri de savunduğunu ileri sürerek, bu ülkelerin liderlerinin kendisine özel olarak teşekkür ettiğini iddia etti. İsrail Başbakanı'nın konuşması sırasında salonda kalan ülkeler arasında ABD'nin yanı sıra bazı Avrupa ve Körfez ülkelerinin temsilcileri de bulunuyordu.

Böylece BM Genel Kurulu'ndaki Netanyahu konuşmasının ardından geriye yalnızca boşalan salon görüntüleri değil, İsrail heyetinin tek tek tuttuğu delegasyon listesi kaldı. İsrail tarafının hazırladığı 77 ülkelik liste, konuşma sırasında yaşanan diplomatik protestonun ardından İsrail medyasının da gündemine oturdu.