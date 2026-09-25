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Halk TV Dünya Netanyahu elindeki cihazla dünyayı tehdit etti! Boş salona konuşurken yüzü bile kızarmadı

Netanyahu elindeki cihazla dünyayı tehdit etti! Boş salona konuşurken yüzü bile kızarmadı

İsrail Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda konuşurken dünya ülkelerini tehdit etti. Netanyahu, "Çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? Hizbullah hatırlıyor!" dedi.

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Netanyahu elindeki cihazla dünyayı tehdit etti! Boş salona konuşurken yüzü bile kızarmadı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmak yapmak üzere kürsüye çıkınca protesto ile karşılaştı. Netanyahu, konuşmasına başladığında ise dünya ülkelerinin temsilcileri salonu terk etti.

Netanyahu, boş salona konuşma yaparken tansiyonu daha da yükseltti. Elindeki çağrı cihazlarını gösteren İsrail Başbakanı, "Çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? Hizbullah kesinlikle hatırlıyor" dedi. Dünya ülkelerini resmen tehdit etti.

Netanyahu elindeki cihazla dünyayı tehdit etti! Boş salona konuşurken yüzü bile kızarmadı - Resim : 1
Netanyahu boş salonu tehdit etti

ÇAĞRI CİHAZLARI İLE NE OLDU?

Netanyahu 2024'teki Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarına yönelik düzenlenen saldırıları hatırlattı. 17 Eylül 2024'te Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları aynı anda patlatılarak 12 kişi öldürüldü. Saldırıda yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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