Hizbullah defalarca tanımadığını duyurmuştu: İsrail ve Lübnan 8'inci kez görüşecek

İsrail devlet televizyonunun haberinde, Lübnan ile 15-16 Eylül tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da yeni bir müzakere turu yapılacağı belirtildi.

PİLOT BÖLGELER PLANI

Müzakerelerde, Lübnan’ın güneyindeki "pilot bölgelerin" Hizbullah unsurlarından temizlenip temizlenmediğini tespit etme görevini üstlenecek bir gücün oluşturulması konusunun görüşüleceği ifade edildi. Haberde müzakerelere katılacak ülkelere ve söz konusu gücün çalışma mekanizmasına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD'NİN HEDEFİ

ABD'nin, İsrail'in geri çekileceği ve Lübnan ordusuna devredilecek alanları genişletmeyi hedeflediği bilgisine yer verildi.

LÜBNAN'DA ANKET

Haberde ayrıca, Lübnan'da yapılan bir anketin, Lübnanlıların yüzde 80'inden fazlasının İsrail ile müzakereleri desteklediğini gösterdiği aktarıldı. Lübnan'dan yeni müzakere turuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

7 TUR MÜZAKERE GERÇEKLEŞTİ

İki ülke 14 Nisan'dan bu yana 5'i ABD'nin başkenti Washington'da, ikisi İtalya'nın başkenti Roma'da olmak üzere 7 tur doğrudan müzakere gerçekleştirmişti. Hizbullah ise defalarca bu müzakereleri tanımadığını açıklamış ve hükümete de bunu durdurma çağrısı yapmıştı.

(AA)