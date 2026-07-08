Netanyahu hedef gösterdi muhalif medyaya saldırılar başladı

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu koalisyonunun muhalif medyayı hedef alan söylemleri, gazetecilere yönelik fiziksel şiddete dönüştü. Hükümet karşıtı yayınlarıyla bilinen Haaretz gazetesinin Tel Aviv'deki merkez ofisi maskeli bir saldırganın hedefi olurken, İsrail Gazeteciler Sendikası yaşananların doğrudan hükümetin mesajlarıyla bağlantılı olduğunu açıkladı.

MASKELİ SALDIRGAN KALDIRIM TAŞIYLA GİRİŞİ PARAMPARÇA ETTİ

Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail'de hükümet karşıtı yayınlarıyla bilinen Haaretz gazetesinin Tel Aviv'deki merkez ofisine gece saatlerinde maskeli bir saldırgan tarafından saldırı düzenlendi.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, maskeli saldırganın girişin hemen yakınındaki metal güvenlik kapısından kolunu uzatarak cam kapıya kaldırım taşı fırlattığı belirlendi. İlk denemesinde başarısız olan saldırgan, ikinci kez kaldırım taşı fırlatarak bu defa girişi paramparça etti ve ardından hızla olay yerinden kaçtı. Bu olay, ülkede son dönemde basına yönelik ilk saldırı değil; İsrail'de 5 Temmuz'da da Kanal 12 televizyonuna benzer bir saldırı düzenlenmişti.

"NETANYAHU'NUN MESAJLARI İLE ŞİDDET ARASINDA DOĞRUDAN BAĞ VAR"

Saldırının ardından İsrail Gazeteciler Sendikası, sosyal medya platformu X üzerinden sert bir açıklama yayımladı. Hükümetin dilinin şiddeti körüklediğini belirten sendika, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Netanyahu ve temsilcileri tarafından yayılan mesajlar ile bu şiddet olaylarının silsilesi arasında doğrudan bir bağ vardır."

ÖZGÜR MEDYAYI BASTIRMA KAMPANYASI VE YANDAŞA TEŞVİK

Sendikanın açıklamasında, hükümet kanadından yayılan mesajların gazetecileri düşman olarak sınıflandırdığı ve medya kuruluşlarını açıkça hedef tahtasına koyduğu vurgulandı. Mevcut koalisyonun İsrail'deki özgür medyayı bastırmayı amaçlayan sert bir kampanya yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada, hükümetle ittifak kurmayı seçen medya organlarına ise teşvikler sağlandığı aktarıldı.

"BU ATMOSFER ÖLÜM TEHDİTLERİNE VE YARALANMALARA DÖNÜŞÜYOR"

İsrail'de hükümette yer alan sağ partilerin, medyaya ve muhalif gazetecilere yönelik baskı ve saldırı atmosferini sürdürdüğü belirtilirken, Gazeteciler Sendikası tehlikenin boyutuna dair şu uyarıda bulundu:

"Bu atmosfer, gazetecilere yönelik fiziksel saldırılara, internet üzerinden hakaret yağmuruna ve ölüm tehdidi mesajlarına dönüşüyor. Bir seçim kampanyasının ortasında bu durum, fiziksel yaralanmalarla sonuçlanabilir."

Açıklamada, aşırı sağın medyaya yönelik organize saldırılarına karşı acil önlem alınması gerektiği uyarısı yinelendi.