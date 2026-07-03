Ne benzin ne mazot: Bu otobüsler kahveyle çalışıyor!

Londra'da günde kişi başı 2,3 fincan kahve tüketen milyonlarca insanın geride bıraktığı telveler, şehrin simgesi kırmızı otobüslerin yakıt deposuna girdi. Yılda 200 bin ton kahve atığı üreten kentin bu devasa çöpü, hiçbir motor değişikliği gerektirmeden otobüsleri çalıştıran biyoyakıta dönüştürüldü.

Bio-bean adlı şirket, Shell ve Argent Energy ortaklığıyla hayata geçirdiği projede kafelerden, restoran zincirlerinden ve fabrikalardan toplanan kahve telvelerini kurutup işleyerek kahve yağı elde etti. Argent Energy bu yağı yüzde 20 biyolojik bileşen ve yüzde 80 geleneksel dizel içeren B20 tipi yakıta dönüştürdü.

MOTORA TEK VİDA BİLE DOKUNULMADI

Projenin en dikkat çekici yanı otobüslerin motorlarında ve yakıt dağıtım altyapısında hiçbir değişiklik yapılmaması oldu. B20 yakıtı mevcut tedarik zincirine doğrudan eklendi. Bu durum hem uygulama maliyetlerini düşürdü hem de sistemin hızla test edilmesini sağladı.

20 Kasım 2017'de duyurulan projenin ilk aşamasında 6 bin litre kahve yağı üretildi. Bu miktar tek bir Londra otobüsünü bir yıl boyunca çalıştırmaya yetti.

DEV METROPOLÜN GÜNLÜK ATIĞI ENDÜSTRİYEL GİRDİ OLDU

Londra dünyanın en yoğun kahve tüketen metropollerinden biri. Şehirde yılda biriken 200 bin tonluk kahve atığı çöpe gitmek yerine enerji değerine dönüştürüldü. Proje nadir ya da bulunması güç bir hammadde aramak yerine kentin zaten bol miktarda ürettiği günlük atığı endüstriyel girdiye çevirme fikrinden doğdu.

LONDRA'NIN RESMİ PROJESİ DEĞİL

Transport for London 2020 yılında yaptığı açıklamada projenin kurumun resmi bir operasyonel girişimi olmadığını belirtti. Açıklamada, "Bu deneyim kurumun resmi bir operasyonel projesi değil, Bio-Bean ve Shell'in bir girişimidir. Otobüs operatörleri kendi yakıt satın alma anlaşmalarını yapmaktadır ve bu biyodizelin bir kısmı kızartma yağı, don yağı ve bio-bean örneğinde olduğu gibi kahve kalıntıları gibi girdileri içerebilir" ifadeleri kullanıldı.

Proje Londra'nın otobüs filosunu dizelden tamamen arındırmasa da atık yönetimi, yenilenebilir yakıt ve kentsel ulaşım sorunlarını tek bir çatı altında buluşturarak döngüsel ekonomi tartışmalarında sembolik bir başarı modeli oluşturdu.