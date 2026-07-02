Bu kamyonların egzozundan sadece su buharı çıkıyor!

Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen H2Accelerate TRUCKS projesi, kıtanın ağır vasıta taşımacılığında bugüne kadarki en büyük sıfır emisyonlu adımı attı. Volvo, Scania ve Hyundai Hydrogen Mobility öncülüğündeki 125 hidrojen yakıt hücreli kamyon, 2026 itibarıyla en az altı ülkede ticari seferlere başladı.

Kamyonlar, yüksek basınçlı tanklarda taşınan hidrojeni araç üzerindeki yakıt hücresiyle elektriğe dönüştürüyor. Egzozundan yalnızca su buharı çıkan filoya hizmet verecek beş yeni dolum istasyonu da Avrupa'nın en yoğun lojistik koridoruna kuruldu.

DİZELE RAKİP DOLUM SÜRESİ

Projenin en dikkat çekici avantajı dolum hızında ortaya çıkıyor. Bir hidrojen kamyonu 15 ila 20 dakikada tamamen doluyor. Bataryalı elektrikli kamyonlarda bu süre saatlerle ölçülürken, hidrojen dizele yakın bir kullanım rahatlığı sunuyor.

Bataryalı araçlar uzun mesafeli taşımacılıkta başka bir sorunla da karşı karşıya. 44 tonluk bir ağır vasıtada bataryanın kendi ağırlığı yük kapasitesini ciddi ölçüde düşürüyor. Hidrojen yakıt hücreleri bu kaybı ortadan kaldırarak taşıma kapasitesini koruyor.

BEŞ İSTASYON STRATEJİK EKSENE DİZİLDİ

Filoya hizmet verecek beş yeni hidrojen dolum istasyonu rastgele değil, Avrupa'nın en yoğun lojistik hattı üzerine konumlandırıldı. İstasyonlar Mulhouse (Fransa), Duisburg ve Berlin (Almanya), Anvers (Belçika) ve Rotterdam (Hollanda) gibi kritik noktalarda hizmete açıldı.

Bu hat, dünyanın en büyük limanlarından Anvers ve Rotterdam'ı Avrupa'nın endüstriyel iç bölgelerine bağlıyor. Duisburg ise dünyanın en büyük iç nehir limanı olarak bu ağın kilit halkası konumunda. Taşımacılık şirketlerinin güvenle rota planlayabilmesi için iki istasyon arasındaki mesafenin 300 ila 400 kilometreyi geçmemesi gerekiyor.

MALİYET AÇIĞI KAPANACAK MI?

Projenin en zayıf halkası şimdilik maliyet. Avrupa istasyonlarında yeşil hidrojenin kilogramı 10 ila 14 euroya satılırken, enerji eşdeğeri dizelin maliyeti yalnızca 3-4 euro. Hidrojenli kamyonlar ton-kilometre bazında dizel muadillerine göre 2 ila 3 kat daha pahalıya çalışıyor.

Ancak proje yöneticileri, beş yıl içinde yeşil hidrojenin dizelle maliyet eşitliğine ulaşmasını hedefliyor. Beklenti, tıpkı 2010'lu yıllarda güneş enerjisi panellerinde yaşanan düşüş gibi, üretim ölçeği büyüdükçe fiyatların hızla gerilemesi yönünde.

SEKTÖRDE YARIŞ KIZIŞIYOR

Hidrojenli ağır vasıta yarışında yalnızca H2Accelerate değil, sektörün diğer devleri de harekete geçti. Mercedes-Benz, 2026 yılı sonuna kadar müşteri filolarına 100 adet GenH2 kamyon teslim etmeyi planlıyor. Daimler Truck ve motor üreticisi KEYOU ise farklı bir yol izleyerek hidrojenle çalışan içten yanmalı motorlu kamyonları 2027'de piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Hyundai Hydrogen Mobility ise rakiplerinin önünde. Şirket 2020'den bu yana İsviçre'de hidrojenli kamyon operasyonlarını sürdürüyor. Volvo da 2025'te hidrojenli FM ve FH ailelerini müşterileriyle test etmeye başladı.

Fransız firması Hyliko ise yeni araç satın alamayan taşımacılara farklı bir çözüm sunuyor. Şirket, mevcut dizel kamyonları hidrojene dönüştürerek geçiş sürecini hızlandırıyor.