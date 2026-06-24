Tayvanlı pil üreticisi ProLogium ile Hollandalı havacılık girişimi Elysian Aircraft, büyük elektrikli yolcu uçaklarının ağırlık ve menzil sorununu çözmek amacıyla yeni nesil seramik pil geliştirmek üzere iş birliğine gitti. Ortaklık, havacılık sektörünün karbon ayak izini azaltmayı ve Avrupa merkezli bir tedarik zinciri kurmayı hedefliyor.

Havayolu seyahati, havayı en çok kirleten ulaşım türlerinden biri olarak biliniyor. Bugüne kadar büyük yolcu uçaklarının elektrikli hale getirilmesi, mevcut pillerin taşıdığı ağırlık nedeniyle uygulanabilir bir çözüm olmamıştı.

ProLogium, bu sorunu aşmak amacıyla geçen yıl katı ve sıvı elektrolit avantajlarını birleştiren inorganik süperakışkanlaştırılmış lityum seramik pil teknolojisini tanıtmıştı.

320-420 Wh/KG ENERJİ YOĞUNLUĞU HEDEFLENİYOR

Ortaklık kapsamında havacılık uygulamaları için modül veya pil paketlerinde 320 ile 420 Wh/kg arasında enerji yoğunluğu hedefleniyor. İki şirket, bu teknolojiyle büyük uçakların tek şarjla 750 ile 1000 kilometre arasında, yakıtsız ve karbon emisyonsuz uçabilmesini amaçlıyor.

Yeni pil teknolojisi, katı malzemelerin yüksek iyon konsantrasyonu avantajını sıvıların arayüzey temas özellikleriyle birleştiriyor.

HAVACILIK STANDARTLARINA UYGUNLUĞU TEST EDİLECEK

Ortaklık kapsamında yeni nesil hücrelerin modüllere veya pil paketlerine entegrasyonu yapılacak ve teknolojinin katı havacılık güvenlik standartlarına uygunluğu test edilecek.

ProLogium Kurucusu Vincent Yang, havacılık alanındaki gereksinimlerin yüksek hassasiyet gerektirdiğini belirterek "Havacılık uygulamaları pil yoğunluğu, güvenlik ve pil kütlesinin optimizasyonu konusunda son derece katı gereksinimler getirmekte, bu da dikkatli ve titiz bir değerlendirme ve doğrulamayı zorunlu kılmaktadır" dedi.

AVRUPA'DA TEDARİK ZİNCİRİ DEĞERLENDİRİLECEK

Testlerin başarılı sonuçlanması halinde iki şirket, Avrupa'daki yerel tedarik ve üretim kapasitelerini değerlendirmeyi planlıyor. Bu adım, kıtanın yeşil havacılık alanında öne çıkmasına katkı sağlayabilir.

Sektörde emisyonların azaltılması için hidrojen ve diğer sürdürülebilir yakıtlar üzerinde de araştırmalar sürüyor.