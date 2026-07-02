Otomobil satış rakamları açıklandı! İşte Türkiye'nin en çok tercih edilen arabası

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye otomobil pazarında haziran ayının lideri Renault Clio oldu. Model, 4 bin 807 adetlik perakende satış rakamıyla listenin en üst sırasına yerleşti. Bir önceki aya göre satışlarını yüzde 21,1 oranında artıran Renault Clio, yılın ilk altı ayında ulaştığı toplam 28 bin 892 adetlik satışla da liderliğini güçlü bir şekilde korumayı başardı.

FIAT EGEA VE RENAULT MEGANE TAKİPTE

Listenin ikinci sırasında, haziran ayında büyük bir çıkış yakalayan Fiat Egea Sedan yer aldı. Satışlarını mayıs ayına göre yüzde 151,2 gibi yüksek bir oranda artıran Egea Sedan, haziranda 4 bin 742 adetlik satış rakamına ulaştı ve yılın ilk yarısını toplam 14 bin 766 adetle kapattı. Üçüncü sırada ise haziran ayında 3 bin 467 adet satan Renault Megane yer aldı. Megane, bir önceki aya göre yüzde 29,5'lik bir artış kaydederken, ocak-haziran dönemindeki toplam satışını 17 bin 375 adede yükseltti.

TOGG T10X İLK BEŞTE

Yerli üretim elektrikli otomobil Togg T10X, haziran ayında sergilediği performansla listenin dördüncü sırasına yerleşti. Mayıs ayına göre satışlarını yüzde 60,1 oranında artıran Togg T10X, haziranda 2 bin 933 adet satarak yılın ilk yarısındaki toplam satışını 12 bin 3 adede ulaştırdı. Listenin beşinci sırasında ise haziranda 2 bin 728 adet satan ve mayısa göre yüzde 25,1 büyüyen Toyota Corolla yer aldı. İlk 10'da yer alan diğer modeller sırasıyla Renault Duster, pazara yeni giriş yapan Renault Boreal, satışlarını yüzde 471,8 artıran Citroen C4, KG Mobility Torres ve Nissan Qashqai oldu. Yılın ilk yarısında ise toplam pazar yüzde 8,19 daralarak 558 bin 179 adet olarak gerçekleşti.