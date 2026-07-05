NATO Zirvesi öncesi Trump ve Putin telefonda yaklaşık 1,5 saat konuştu

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaklaşık 1,5 saat süren kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini açıkladı.

ABD tarafının talebiyle yapılan ve bu yıl iki lider arasındaki 4. görüşme olan temasın, oldukça yapıcı geçtiği belirtildi.

Görüşmenin başında Putin, Trump’ın ve Amerikan halkının bağımsızlık gününü kutladı. İki lider, Rusya'nın Amerikan devletinin gelişimine yaptığı katkıları hatırlatarak, iki ülkeyi birbirine bağlayan tarihi ortak sayfalara saygı duymanın önemini vurguladı ve 2. Dünya Savaşı sırasındaki ittifakı andı.

UKRAYNA SORUNU VE TÜRKİYE'DEKİ NATO ZİRVESİ

Görüşmede öne çıkan en önemli başlıklardan biri Ukrayna krizi oldu. Liderler, Trump'ın 7-8 Temmuz'da Türkiye'de gerçekleştirilecek olan NATO zirvesine katılımı dahil olmak üzere Ukrayna konusunu detaylıca ele aldı.

Uşakov, "Başkanlar doğal olarak, Trump'ın 7-8 Temmuz'da Türkiye'de yapılacak NATO zirvesine katılımı da dahil olmak üzere Ukrayna sorunu konusuna değindiler. ABD Başkanı Trump, (Ukrayna'da) çatışmalara hızlı bir şekilde son verilmesini ve krize barışçıl çözümler bulunmasını kolaylaştırmaya hazır olduğunu yineledi." diye konuştu.

Bu kapsamda, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in arabuluculuk çabalarını sürdüreceği, uygun bir zamanda Moskova'ya gelmeye hazır oldukları aktarıldı. Rus tarafının da çatışmaya diplomatik bir çözüm getirilmesinden yana olduğu yineledi.

Yuriy Uşakov, Avrupalı yöneticilerin cephedeki durum ve temas hattı boyunca yaşananlar hakkında yanlış bir algıyla hareket ettiklerini ve çatışmayı uzatmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus ordusunun cephe hattında güvenle ilerleyerek birbiri ardına yerleşim yerlerini aldığını ve savaş alanındaki gerçek durumu Trump'a doğrudan aktardı.

İRAN İLE MÜZAKERELER VE İKİLİ İLİŞKİLER

Görüşmenin bir diğer dış politika başlığı ise İran oldu. Putin, ABD ve İran arasında varılan mutabakat zaptına dayalı müzakere sürecine dair umudunu dile getirdi. ABD Başkanı Trump ise Rus tarafının bu konudaki dengeli tutumu ve yapıcı önerileri için teşekkürlerini iletti.

İkili ilişkiler değerlendirilirken askeri, siyasi ve ekonomik alanlar başta olmak üzere temasların sürmesinin önemi vurgulandı.

Uşakov, "Burada, ülkelerimiz arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliği için muazzam fırsatlar açıkça görülmektedir. Bunu başarmak için Trump'ın da vurguladığı gibi, Ukrayna sorununun en kısa sürede çözülmesi gerekiyor." dedi.

UZAYDA ORTAKLIK DA KONUŞULDU

Görüşmede diplomatik konuların yanı sıra sembolik ve kültürel başlıklar da yer buldu. Önümüzdeki günlerde Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na ortak bir Rus-Amerikan mürettebatının gönderileceği hatırlatılarak, bunun iki süper gücün birlikte çalışma isteğini gösteren somut ve sembolik bir örnek olduğu kaydedildi.

Ayrıca Trump, St. Petersburg'da bulunan ünlü Ermitaj Müzesi'ne olan kişisel hayranlığını dile getirdi. Görüşmede futbol konusu da konuşulurken, Putin Dünya Kupası'nda ABD takımına başarılar diledi.

Uşakov son olarak, "Liderler, iletişimde kalma ve yakında tekrar görüşme konusunda anlaştılar. Trump'ın Rusya'yı ziyaret etmek için sürekli bir daveti olduğunu hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı. (AA)