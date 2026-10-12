Muhalefetten Netanyahu’ya ağır suçlama: Seçimi sabote edebilir

İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak genel seçimler yaklaşırken siyasi tansiyon yükseldi. Muhalefetteki Demokratlar Partisi’nin lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu seçim sürecini sabote etmeye hazırlanmakla suçladı. Golan, Netanyahu’nun seçim öncesinde ve sandık başında demokratik işleyişi sekteye uğratabileceğini, seçim sonuçlarını kabul etmeme ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin düzenlediği konferansta konuşan Golan, partisinin kamuoyu yoklamalarında yaşadığı oy kaybının muhalefet cephesinde yarattığı karamsarlığa karşı çıktı. Seçimi kazanacaklarına inandığını belirten Golan, “Bu karamsar havaya bir son vermeliyiz. Biz kazanacağız” dedi.

ABD SEÇİMLERİNİ HATIRLATTI

Netanyahu’nun seçim sürecine müdahale edebileceği yönündeki endişelerini dile getiren Golan, ABD’de 2020 başkanlık seçimlerinin ardından yaşananları örnek gösterdi. Golan, “(Netanyahu’nun) Seçim öncesinde ve seçim gününde demokratik süreci sekteye uğratmaya çalışacağından hiç şüphe yok. 6 Ocak 2021’de ABD’de yaşananlar kesinlikle burada da yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

Golan, bu sözleriyle dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın, Joe Biden karşısında kaybettiği seçimlerin ardından destekçilerinin 6 Ocak 2021’de Kongre binasına düzenlediği baskına atıfta bulundu.

MUHALEFET CEPHESİNDE HÜKÜMET HESABI

Golan, seçim öncesindeki siyasi tabloyu değerlendirirken kendi ittifakındaki partilerin seçim barajını aşabilecek durumda olduğunu savundu. Netanyahu’nun liderliğindeki siyasi blokta ise bazı partilerin barajın altında kalma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu’nun seçim sonrasında hükümet kuramayacağını iddia eden Golan, muhalefet cephesinin hükümet oluşturma olasılığının rakip bloktan daha yüksek olduğunu öne sürdü. Ancak kamuoyu araştırmaları, seçim sonrasında hiçbir tarafın parlamentoda tek başına çoğunluğa ulaşmasının kolay görünmediğine işaret ediyor.

"KIŞKIRTICI, YALANCI VE YOZLAŞMIŞ"

Golan, Netanyahu liderliğinde kurulacak bir hükümette yer alıp almayacakları sorusuna kesin bir dille karşılık verdi. “Benim olduğum yerde bu gerçekleşemez” diyen Golan, diğer muhalefet liderlerine de benzer bir tutum almaları çağrısında bulundu.

Muhalefetteki milletvekili adaylarının, Netanyahu’nun yanı sıra aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Ultra-Ortodoks (Haredi) partilerinin yer aldığı bir hükümete katılmayacaklarını açıkça taahhüt etmelerini istedi. Golan, söz konusu kesimleri “asker kaçakları” ifadesiyle hedef aldı.

Netanyahu’ya yönelik eleştirilerini sürdüren Golan, “Bu kışkırtıcı, yalancı ve yozlaşmış adamın ülkeyi dibe çekmeye devam etmesine izin verirsek İsrail toparlanamaz” dedi.

BENNETT'TEN "ŞAKA YAPTIM" AÇIKLAMASI

Golan’ın açıklamaları, eski Başbakan ve muhalefetteki Beyahad Partisi lideri Naftali Bennett’in Netanyahu’nun gelecekte kurulabilecek bir hükümette yer alabileceğine ilişkin sözlerinin ardından geldi. Bennett, bu açıklamasını daha sonra “şaka yaptığını” söyleyerek açıklamıştı.

ANKETLERDE ÖNE ÇIKAN İSİM

İsrail devlet televizyonu KAN’ın yayımladığı son kamuoyu araştırması, başbakanlık yarışı açısından dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Ankete göre, muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, başbakanlık için tercih edilen adaylar arasında Netanyahu ile arasındaki farkı açıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 43’ü başbakanlık için Eisenkot’u en uygun isim olarak gösterirken Netanyahu’yu tercih edenlerin oranı yüzde 38’de kaldı. Aynı ankette Demokratlar Partisi’nin parlamentoda 8 sandalye elde etmesi bekleniyor.

SEÇİM SONRASI ÇOĞUNLUK BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Kamuoyu yoklamalarının büyük bölümüne göre, 27 Ekim’deki seçimlerin ardından ne Netanyahu liderliğindeki muhtemel blok ne de Netanyahu karşıtı dört Yahudi partisinden oluşan blok, 120 sandalyeli Knesset’te tek başına çoğunluğu elde etmeye yakın görünüyor.

Bu tablo, seçim sonrasında hükümet kurmak için farklı siyasi aktörlerin desteğinin belirleyici olabileceğine işaret ediyor. Golan’ın Netanyahu ile aynı hükümette yer almayı reddetmesi ve diğer muhalefet liderlerinden de benzer taahhütler istemesi, seçim öncesi ittifak tartışmalarını daha da önemli hale getiriyor. (AA)