Moskova'nın göbeğinde bombalı saldırı! 5 kişi öldü, gözler o isme çevrildi

Rusya'nın başkenti Moskova, cumartesi akşamı düzenlenen bombalı saldırıyla sarsıldı. Kent merkezindeki Kudrinskaya Meydanı'nda, Stalin döneminden kalma yedi ünlü gökdeleninden birinin giriş katında faaliyet gösteren lüks Balzi Rossi isimli İtalyan restoranının önünde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Olayın ardından Rus makamları saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu.

Soruşturmayı yürüten Rus savcılar, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının el yapımı patlayıcı düzenekle restorana girmeye çalıştığını açıkladı. Güvenlik görevlisinin kadını kapıda durdurmasının ardından patlayıcının saniyeler içinde infilak ettiği belirtildi. Patlamada kadın da dahil olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

RUSYA, UKRAYNA'YI SUÇLADI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırının ardından yaptığı açıklamada Kiev yönetimini doğrudan suçladı. Bakanlık açıklamasında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi hedef alan sert ifadeler kullanılarak saldırının Ukrayna tarafından planlandığı öne sürüldü. Buna karşın Rus yetkililer, olayın hedefindeki kişinin kim olduğuna veya ölenlerin kimliklerine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

HEDEFTE KOMUTAN MI VARDI?

Ancak Kremlin'e yakın askeri blog yazarları ile bazı bağımsız Rus medya kuruluşları, saldırının Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Aleksandr Çayko'yu hedef almış olabileceğini iddia etti. Haberlere göre Çayko, olay sırasında restoranda 55'inci yaş günü için düzenlenen özel bir davete katılıyordu.

Patlamanın ardından sosyal medyada paylaşılan ve kutlamaya ait olduğu öne sürülen görüntülerde, sahnenin arkasında "Aleksandr 55" yazılı bir dekorun yer aldığı görüldü. Bu görüntüler, saldırının doğrudan doğum günü organizasyonunu hedef aldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Korgeneral Çayko, 2022 yılında Kiev'e yönelik başarısız Rus taarruzunda görev aldıktan sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirilen ülkenin en üst düzey askeri isimlerinden biri olarak biliniyor.

"SALDIRIDAN YARA ALMADAN KURTULDU" İDDİASI

Rus güvenlik servislerine ait sızdırılmış bilgileri paylaşmasıyla tanınan VChK-OGPU adlı Telegram kanalı ise Çayko'nun saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ileri sürdü. Aynı iddiaya göre, restoranın terasında bulunan kızı Maria ağır yaralandı, damadı Daniil Peredriy ise patlamada hayatını kaybetti.

Öte yandan Rus Kommersant gazetesi, soruşturma kapsamında değerlendirilen ihtimallerden birinin de patlayıcıyı taşıyan kadının bomba taşıdığını bilmemesi olduğu bilgisini paylaştı. Gazeteye göre müfettişler, düzeneğin başka bir kişi tarafından uzaktan kumandayla patlatılmış olabileceğini ve kadının da bu nedenle yaşamını yitirdiğini değerlendiriyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yerel basında yer alan bilgilere göre saldırıda yaşamını yitirenler arasında Rusya'nın kritik devlet yetkililerinin korunmasından sorumlu seçkin Federal Koruma Servisi (FSO) mensubu bir görevli de bulunuyor. Olayın failleri ve saldırının ayrıntılarıyla ilgili soruşturma ise sürüyor.