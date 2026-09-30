Meclis onayladı, tek imzaya kaldı: O para artık üretimden kalkıyor

ABD Kongresi, madeni 1 sentlik paraların basımını tamamen sonlandıran yasa tasarısını Senato oturumunda onaylayarak kabul etti. Tasarının Başkan Donald Trump tarafından imzalanmasıyla birlikte ülkede 230 yılı aşan madeni para basım geleneği resmen tarihe karışacak.

MALİYETİ KENDİ DEĞERİNİ KATLADI

ABD Darphanesi, ülke gereksinimlerini karşılamadığı gerekçesiyle dolaşıma sürülecek sentlerin üretimini Kasım 2025 döneminde fiilen durdurmuştu. Kurum tarafından yayımlanan resmi verilerde, madeni paranın üretim giderlerinin son 10 yıl içinde 1,42 sentten 3,69 sente fırladığı açıklandı. Kendi nominal değerinin neredeyse üç katına mal olan küçük madeni paralar, kamu bütçesi üzerinde ciddi bir finansal israfa yol açıyordu.

HAZİNEYE DEV TASARRUF SAĞLANACAK

Kongrenin onayladığı son adımla birlikte dolaşıma son kez giren 1 sentlerin ardından yeni basım yapılmayacağı resmen kesinleşti. Üretimin bütünüyle rafa kaldırılması sayesinde Amerikan hazinesinde yıllık 56 milyon dolarlık dev tasarruf elde edilmesi öngörülüyor. Beyaz Saray onayının ardından yürürlüğe girecek kanun, Amerikan finans piyasalarında uzun bir devri kapatacak.

(AA)