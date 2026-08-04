Market raflarındaki o ürün için alarm! Tüketmeyin uyarısı yapıldı

ABD’de Walmart mağazalarında satışa sunulan Bettergoods markalı Antep fıstığı ezmesi, Salmonella bakterisi saptanmaya ihtimali gerekçesiyle geri çağrıldı.

Kararın Florida Tarım ve Tüketici Hizmetleri Departmanı’nın rutin denetimleri sırasında üç kavanozda Salmonella bakterisine rastlanması ardından alındığı bildirildi.

Yetkililer, geri çağırmanın yalnızca belirli bir üretim partisini kapsadığını belirterek, Tüketicilerden ürünü kesinlikle tüketmemelerini, satın aldıkları mağazaya iade ederek, ödedikleri parayı geri almalarını istedi. Açıklamada şu ana kadar ürünle bağlantılı doğrulanmış herhangi bir hastalık vakasının bildirilmediği ifade edildi.

19 EYALETTE SATIŞA SUNULDU

Geri çağrılan ürünün, İtalya’nın Assoro kentindeki Gustibus Alimenteri tesislerinde üretildiği New York merkezli Botticelli Foods tarafından ABD’ye ithal edildiği ve yalnızca Walmart mağazalarında satışa sunulduğu belirtildi.

Etkilenen parti; Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Kansas, Mississipi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexsico, Oregon, Washington, Tennesse, South Dakota ve Wyoming eyaletlerine dağıtıldı.

Geri çağırma kararının yalnızca LB028ACP04 parti numarasına ve 28 Ocak 2027 son tüketim tarihine sahip 190 gramlık ları kapsadığı, diğer tüm partilerin ise uygulamadan etkilenmediği kaydedildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi ( FDA) Salmonella bakterisinin özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ciddi enfeksiyona yol açabileceğine yönelik uyarılarda bulundu. Sağlıklı bireylerde ise ateş, ishal, mide bulantısı kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görülebileceği nadir durumlarda bakterinin kana karışarak daha ağır sağlık sorunlarına neden olabileceği ifade edildi.