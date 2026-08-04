Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Trabzonspor Salah'la anlaşmayı tamamladı: Geliş tarihi belli oldu

Trabzonspor Salah'la anlaşmayı tamamladı: Geliş tarihi belli oldu

Mohamed Salah ile Trabzonspor arasındaki anlaşma tamamlandı. Mısırlı futbolcu, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'de İstanbul'a gelecek. Salah buradan Trabzonspor'a hareket edecek.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Trabzonspor Salah'la anlaşmayı tamamladı: Geliş tarihi belli oldu
Son Güncelleme:

Trabzonspor, Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Mısırlı futbolcu, bordo-mavililerden gelen teklifi kabul etti.

ÖNCE İSTANBUL SONRA TRABZONSPOR

Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'de İstanbul'a gelecek. Buradan Trabzon'a doğru hareket edecek olan yıldız futbolcunun akşam saatlerinde kente varacak.

Trabzonspor Salah'la anlaşmayı tamamladı: Geliş tarihi belli oldu - Resim : 1

BİNLERCE TARAFTAR HAVALİMANINDA KARŞILAYACAK

Mısırlı yıldızın gelişi için şehirde hazırlıklar şimdiden başladı. Binlerce Trabzonspor taraftarının Salah'ı havalimanında coşkuyla karşılaması bekleniyor.

SÖZLEŞME ŞARTLARI

Trabzonspor'la 2 yıllık anlaşmaya varan Mohamed Salah, 17 milyon euro maaş kazanacak. Sözleşmede ayrıca bonus maddesi de yer alacak.

BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞAMADI

Transfer için olarak Beşiktaş'la görüşen Mısırlı futbolcunun imaj hakkı ve forma satışlarından pay talebi nedeniyle anlaşma sağlanamadı. Futbol Direktörü Önder Özen yaptığı açıklamaya masadan kalktıklarını duyurdu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mohamed Salah Trabzonspor
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro