Trabzonspor Salah'la anlaşmayı tamamladı: Geliş tarihi belli oldu

Trabzonspor, Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Mısırlı futbolcu, bordo-mavililerden gelen teklifi kabul etti.

ÖNCE İSTANBUL SONRA TRABZONSPOR

Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'de İstanbul'a gelecek. Buradan Trabzon'a doğru hareket edecek olan yıldız futbolcunun akşam saatlerinde kente varacak.

BİNLERCE TARAFTAR HAVALİMANINDA KARŞILAYACAK

Mısırlı yıldızın gelişi için şehirde hazırlıklar şimdiden başladı. Binlerce Trabzonspor taraftarının Salah'ı havalimanında coşkuyla karşılaması bekleniyor.

SÖZLEŞME ŞARTLARI

Trabzonspor'la 2 yıllık anlaşmaya varan Mohamed Salah, 17 milyon euro maaş kazanacak. Sözleşmede ayrıca bonus maddesi de yer alacak.

BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞAMADI

Transfer için olarak Beşiktaş'la görüşen Mısırlı futbolcunun imaj hakkı ve forma satışlarından pay talebi nedeniyle anlaşma sağlanamadı. Futbol Direktörü Önder Özen yaptığı açıklamaya masadan kalktıklarını duyurdu.