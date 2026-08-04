Trabzonspor Salah'la anlaşmayı tamamladı: Geliş tarihi belli oldu
Mohamed Salah ile Trabzonspor arasındaki anlaşma tamamlandı. Mısırlı futbolcu, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'de İstanbul'a gelecek. Salah buradan Trabzonspor'a hareket edecek.
Trabzonspor, Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Mısırlı futbolcu, bordo-mavililerden gelen teklifi kabul etti.
ÖNCE İSTANBUL SONRA TRABZONSPOR
Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'de İstanbul'a gelecek. Buradan Trabzon'a doğru hareket edecek olan yıldız futbolcunun akşam saatlerinde kente varacak.
BİNLERCE TARAFTAR HAVALİMANINDA KARŞILAYACAK
Mısırlı yıldızın gelişi için şehirde hazırlıklar şimdiden başladı. Binlerce Trabzonspor taraftarının Salah'ı havalimanında coşkuyla karşılaması bekleniyor.
SÖZLEŞME ŞARTLARI
Trabzonspor'la 2 yıllık anlaşmaya varan Mohamed Salah, 17 milyon euro maaş kazanacak. Sözleşmede ayrıca bonus maddesi de yer alacak.
BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞAMADI
Transfer için olarak Beşiktaş'la görüşen Mısırlı futbolcunun imaj hakkı ve forma satışlarından pay talebi nedeniyle anlaşma sağlanamadı. Futbol Direktörü Önder Özen yaptığı açıklamaya masadan kalktıklarını duyurdu.