Mahkeme ABD'yi sarsan Charlie Kirk suikastı için kararını açıkladı

Utah'taki 4. Bölge Mahkemesi Yargıcı Tony Graf, savcılığın 23 yaşındaki Tyler Robinson hakkındaki delillerin yargılanması için yeterli olduğu yönündeki talebini kabul etti. Sanık, ağırlaştırılmış cinayet suçlamasıyla yargılanacak.

HAKİM YARGILAMA KARARI VERDİ

Yargıç Graf, Robinson'ın ön duruşmasındaki kapanış savunmalarının ardından aldığı 24 sayfalık notları değerlendirmek için zaman istemişti. Temmuz ayında beş gün süren duruşmada savcılık, Robinson aleyhine delillerin büyük bölümünü sunmuştu. Ağırlaştırılmış cinayet suçlamasının temel unsuru, sanığın Kirk'ün ölümünde başkalarını tehlikeye attığını bilerek hareket ettiğine dair makul şüphe bulunması. Utah eyaleti, Robinson'ın Kirk'ü siyasi görüşleri nedeniyle hedef aldığını ve çocukların da olaya tanık olacağını bilerek hareket ettiğini savundu.

SAVCILIKTAN 'DAĞ GİBİ DELİL'

Savcılık, Robinson'ın "Charlie Kirk'ü onunla aynı fikirde olmadığı için öldürdüğünü ve bunu binlerce kişilik kalabalığa yüksek güçlü bir tüfekle ateş ederek yaptığını" belirtti. Savcılar, Robinson aleyhine "dağ gibi" ve "ezici" delil bulunduğunu ifade etti. Savcılık, "3 bin kişilik bir kalabalığa tüfekle ateş edip önemli bir ölüm riski oluşturduğunu bilmemezlikten gelemezsiniz" diyerek savunmanın iddialarına karşılık verdi.

KIRK'ÜN AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Kirk'ün ailesi, yargı kararının ardından yaptığı açıklamada, "Bugünkü karar, Charlie'nin bizden alınmasından yaklaşık bir yıl sonra, ailemiz için adalet arayışında önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı. Aile, sürecin her aşamasının, özellikle babasız büyüyecek çocuklarının kaybının ağırlığını taşıdığını belirtti.

DURUŞMA DETAYLARI

Robinson'ın duruşma salonunda görünür bir tepkisi olmazken, annesi Amber Robinson izleyiciler arasında yer aldı. Kirk'ün ailesi ise duruşmayı yakından takip etti. Yargıç Graf, Robinson'ı tüm yedi suçlamadan yargılanmak üzere mahkemeye sevk etti. Sanık henüz bu suçlamalara karşı savunmasını sunmadı.