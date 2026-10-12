Lüks seyahatler başını yaktı! Trump’ın büyükelçisi görevden mi alınacak?

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle’un geleceği konusunda kritik bir kararın eşiğinde olduğu öne sürüldü. Wall Street Journal’ın (WSJ) peş peşe yayımladığı haberlerde gündeme gelen mali ilişkiler, lüks seyahatler ve diplomatik nüfuzun kullanıldığı iddiaları, Washington’da tartışma yarattı. İddialara göre Trump ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Guilfoyle’un görevden alınması seçeneğini değerlendiriyor.

CNN’e konuşan ve konuya yakın bir kaynak, Trump’ın büyükelçi hakkındaki iddiaları takip ettiğini ve kararını yakında açıklamasının beklendiğini aktardı. İddiaların, Rubio’nun Yunanistan ziyareti sırasında da gündemde kalması yönetim üzerindeki baskıyı artırdı. Daha önce Guilfoyle’a destek veren Rubio’nun ise yeni haberlerin ardından kamuoyu önünde yorum yapmaktan kaçındığı bildirildi.

100 BİN DOLARLIK KREDİ KARTI BORCU İDDİASI

Tartışmaların en dikkat çekici başlıklarından biri, Guilfoyle’un büyükelçilik görevine atanması öncesinde yaşandığı öne sürülen para talebi oldu. WSJ’nin incelediğini belirttiği telefon mesajlarına göre Guilfoyle, Temmuz 2025’teki Senato onay oturumu öncesinde Trump destekçisi ve bağışçı Eric Deters’tan 100 bin dolarlık American Express borcunu ödemesini istedi.

Haberde aktarılan mesajlarda Guilfoyle’un, ödemenin doğrudan kredi kartı şirketine yapılması halinde işlemin kayıtlarda görünmeyeceğini söylediği öne sürüldü. Deters ise Guilfoyle’un, kendisine Trump yönetimindeki üst düzey isimlere erişim konusunda yardımcı olabileceğini belirttiğini iddia etti.

AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Deters’ın anlatımına göre taraflar arasında daha önce de para ve yardım beklentileri üzerine görüşmeler yaşandı. İş insanı, bazı hukuki ve vergi sorunlarının çözümüne destek verilmesi karşılığında Guilfoyle’a 1 milyon dolara kadar ödeme yapmayı teklif ettiğini ileri sürdü. Ancak 100 bin dolarlık kredi kartı borcunu ödemediğini belirtti.

Guilfoyle’un avukatı ise mesajların gerçekliğine itiraz etti. Savunma tarafı, Guilfoyle’un daha önceki konuşma ve etkinliklerinden kaynaklanan alacaklarının bulunduğunu öne sürdü. Dolayısıyla para talebine ilişkin iddialar henüz kesinleşmiş değil.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

WSJ’nin yayımladığı bir başka haber, Guilfoyle’un Yunan iş insanlarıyla ilişkilerine ve lüks seyahatlerine odaklandı. Gazetenin incelediği belirtilen ses kaydının, Ocak 2026’da İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında kaydedildiği aktarıldı.

Habere göre Guilfoyle, Yunan iş çevreleriyle yakınlığından söz ederken bazı seyahatlerinin masraflarının bu kişiler tarafından karşılandığını anlattı. Büyükelçinin, Aktor Group Üst Yöneticisi Alexandros Exarchou ile Davos’a özel jetle gittiği; armatör Nikolas Tsakos ile Paris’e yaptığı seyahatte ise lüks otel masraflarının Tsakos tarafından karşılandığı ileri sürüldü.

Gazetenin gündeme getirdiği bir diğer iddia da Guilfoyle’un Yunanistan merkezli bir şirketin ticari çıkarlarını desteklediği ve şirketin lobicisinin bazı diplomatik görüşmelere katılmasına izin verdiği yönündeydi. Bu iddialar, büyükelçinin özel ilişkileri ile resmî görevi arasındaki sınırların korunup korunmadığı konusunda soru işaretleri doğurdu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İDDİALARI İNCELİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Başmüfettişlik Ofisinin Guilfoyle ve Atina Büyükelçiliği hakkında gündeme gelen iddiaları incelemeye aldığı bildirildi. Ancak AP, incelemenin resmî bir soruşturmaya dönüşüp dönüşmediğinin henüz netleşmediğine dikkat çekti.

Kongredeki bazı Demokrat isimler de iddiaların araştırılması çağrısında bulundu. Rubio ise Yunanistan ziyareti sırasında gazetecilerin soruları üzerine haberlerde yer alan iddiaların doğruluğunu teyit edemeyeceğini belirterek ayrıntılı yorum yapmadı.

ABD’nin Atina Büyükelçiliği, Guilfoyle’un Dışişleri Bakanlığı'nın etik kurallarına uygun hareket ettiğini savunurken büyükelçinin avukatı da suçlamaları reddetti. Trump’ın görevden alma kararı verip vermeyeceği ise henüz açıklığa kavuşmadı.