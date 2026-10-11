Trump, Hürmüz Boğazı ve okyanuslara kendi adını vermek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da gerçekleşecek ve ABD Kongresi'ndeki dengeleri değiştirme gücü taşıyan ara seçimler kapsamında Tennessee eyaletinde Cumhuriyetçi Parti adaylarına destek mitingi düzenledi. Trump, partisinin düzenlediği bu etkinlikte uluslararası su yollarının adını değiştirmekten İran tehdidine ve siyasi rakiplerini hedef almaya kadar bir dizi açıklama yaptı.

"HÜRMÜZ DEĞİL TRUMP BOĞAZI" ÇIKIŞI

Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan bölgeyi gündeme getiren Donald Trump, uluslararası kamuoyunu meşgul edecek bir planından bahsetti. Trump kürsüden, "Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında zaman zaman İran ile yaşanan çatışma sürecine değinen ABD Başkanı, Tahran yönetimini sert sözlerle hedef alarak, "İran çok şeytani bir ülke. Terörizmin bir numaralı ülkesi. Eğer nükleerleri olsa çekinmeden kullanırlar" dedi.

ASKER KAYIPLARI VE SEÇİM ÖNCESİ SALDIRI İDDİASI

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Amerikan askerlerini de konuşmasına dahil eden Trump, kayıplarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"İran'a karşı savaşta kaybettiğimiz o gençler boş yere ölmediler. Tamamıyla deli birinin veya delirmiş bir grubun nükleer silahlara sahip olmasına izin veremezsiniz."

İran'ın, ABD'deki ara seçimler öncesinde yeni bir saldırı planlayarak ülkeye zarar verme isteği taşıyor olabileceğini öne süren Trump, Tahran yönetimine yönelik olarak, "Bu işi çok çabuk bitirebiliriz. Onlara ne kadar iyi davrandığımı bilmiyorlar" dedi.

OKYANUSLARA DA KENDİ ADINI VERMEK İSTİYOR

Daha önce Meksika Körfezi ve Ontario Gölü'nün isimlerini değiştirme fikrini açıklayan Donald Trump, Tennessee'deki seçim etkinliğinde bu kez de ülkenin doğu ve batısındaki okyanusları hedef aldı.

Trump coğrafi alanlara ilişkin planlarını anlatırken, "Körfezimiz var. Güzel bir gölümüz var. Şimdi birileri, bir nehre ihtiyacınız olduğunu söyledi. Bir nehre, bir okyanusa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Ardından şaka yapar gibi bir tavır takınan ABD Başkanı, "Aklımda ya Atlantik ya da Pasifik vardı. Biz ona Trump Okyanusu ya da Amerika Kıtası Okyanusu diyoruz" dedi.

"BEN BAŞKANIM İSTEDİĞİM GİBİ SESLENİRİM"

ABD Başkanı Trump, konuşmasının devamında Demokrat Parti'nin Michigan Senatör adayı Mısır asıllı Abdul El-Sayed'i açıkça hedef aldı. El-Sayed hakkında ağır ithamlarda bulunan Trump, "Bana göre o Muhammed ve radikal bir cihatçı. Bu adam bir cihatçı. Michigan'dan senatör olarak bir cihatçı istemiyorum" iddiasını dile getirdi.

Demokrat siyasetçiye ısrarla "Muhammed el-Sayed" şeklinde hitap ettiğini belirten Trump, kendisine gelen düzeltmeyi nasıl reddettiğini ise şu sözlerle anlattı:

"Birisi, 'Adı Muhammed değil! Adı Abdul!' dedi. Bana göre o Muhammed. Ben başkanım. Ona istediğim gibi seslenebilirim."