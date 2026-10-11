Trump, Zelenskiy ile ipleri koparttı! Beyaz Saray'da açıkça söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı basın açıklamasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye sert eleştiriler yönelterek "Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'yi Rusya'daki petrol rafinerilerini vurmak ve barış anlaşmasına yanaşmamakla suçlayan Trump, ayrıca kendisine verilmeyen Nobel Barış Ödülü'nün Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Navi Pillay'a verilmesini eleştirdi.

"GİDİP DİZEL YAKITI VURUYOR, KESİNLİKLE DURMALI!"

Zelenskiy'nin, ABD ile Rusya'nın dizel yakıt konusundaki anlaşmasıyla ilgili eleştirileri hatırlatılan Donald Trump, Ukrayna liderine yaptıkları uyarıyı ve tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ona (Zelenskiy'ye) 'Rusya'ya karşı istediğini yapabilirsin ancak rafinerileri vurma çünkü bu küresel çapta sorunlara yol açan bir mesele.' dedik. O ise dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip dizel yakıtı vuruyor. Kesinlikle durmalı."

"ANLAŞMA YAPABİLECEK YENİ BİR LİDER BULMALARINI ÖNERİYORUM"

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi savaşı bitirmeye istekli olmamakla suçlayarak “Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi.” dedi.

Bir gazetecinin "Acı çeken Ukraynalılara ne yapmalarını önerirsiniz?" sorusu üzerine ise Trump, "(Ukraynalıların) Anlaşma yapabilecek yeni bir lider bulmalarını öneriyorum, çünkü aslında pek çok anlaşma yapabilirdi ama nedense hiç yapmıyor." ifadelerini kullandı.

"BU SAVAŞ BECERİKSİZLİK YÜZÜNDEN ÇIKTI, 1 MİLYONDAN FAZLA İNSAN ÖLDÜ"

Savaşın bilançosu ve başlama sebebi hakkında sert değerlendirmelerde bulunan Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu savaş beceriksizlik yüzünden çıktı. Asla başlamamalıydı. Ülkenizin yüzde 30'unu kaybetmiş olmazdınız. Ülkenizin yüzde 30'unu kaybettiniz ve 1 milyondan fazla insan öldü. İki tarafta toplamda 2 milyondan fazla insan hayatını kaybetti."

"8 SAVAŞI SONA ERDİRDİM, ÖDÜLÜ ADINI KİMSENİN DUYMADIĞI BİRİNE VERDİLER"



Basın toplantısında Nobel Barış Ödülü hakkında da yorumda bulunan Trump, ödülü alan Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Navi Pillay'ı daha önce tanımadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aslında alevlenmiş 8 savaşı sona erdirdim, buna rağmen Nobel Ödülü'nü hiç kimsenin adını bile duymadığı birine verdiler. Onun adını daha önce hiç duymamıştım. Tanıdığım hiç kimse de adını duymamıştı. Tek bildiğimiz, sanırım kendisinin İsrail karşıtı bir tutuma sahip olduğu."

"KABUL EDİLEMEZ"

Öte yandan, Norveç’in başkenti Oslo’daki Nobel Barış Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe video konferansla katılan Navi Pillay, ABD’nin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım uygulama kararını eleştirdi. Pillay, söz konusu kararın "kabul edilemez" olduğunu belirtti. (AA)