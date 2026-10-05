Libya’da düşen Türk jetinin pilotları serbest bırakıldı

Libya’nın Misrata kentinde meydana gelen özel jet kazasının ardından gözaltına alınan pilotlar hakkında kritik bir gelişme yaşandı. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’a ait Türk tescilli özel jetin pilotları Erdem Olur ile Robert Schönborn, çıkarıldıkları mahkemenin kararıyla serbest bırakıldı.

Yaklaşık 15 gün boyunca Libya’da adli gözetim altında tutulan iki pilotun, işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye döndüğü öğrenildi. Kazanın ardından uçakta bulunan kabin görevlisi ise daha önce serbest bırakılarak Türkiye’ye gönderilmişti.

SAVCILIKTAN ALKOL İDDİASI

Soruşturmanın ilk aşamasında Libya savcılığı, pilotların uçuş sırasında alkollü olduğu iddiasını dosyaya taşıdı. Basında yer alan son bilgilere göre savcılığın dayanak gösterdiği ölçümde 0,008 promil seviyesinde bir değer tespit edildiği öne sürüldü.

Ancak mahkeme, söz konusu değeri suçlama açısından yeterli bulmadı. Böylece pilotlar serbest bırakıldı.

Tahliye kararının ayrıntılı gerekçesi ve söz konusu ölçümün hangi koşullarda gerçekleştirildiğine ilişkin resmi belgeler henüz kamuoyuna açıklanmadı.

TESTLERLE İLGİLİ SORU İŞARETLERİ

Kazanın hemen ardından pilotların sağlık durumlarının ve alkol kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi konusunda da tartışma yaşandı.

Pilotların kaza sonrasında özel bir hastanede yaptırdığı testlerin Libya makamlarınca kabul edilmediği öne sürüldü. Buna karşın pilotların yeniden test edilmek üzere yetkili bir devlet hastanesine sevk edilmemesi de soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

Kaza sonrası mürettebatın yaklaşık iki hafta boyunca bir otelde gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Kabin görevlisinin ise soruşturma kapsamında pilotlardan ayrı değerlendirildiği ve uçuşun kontrolünde herhangi bir rolünün bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı aktarıldı.

JET PİSTTEN ÇIKTI, ARDINDAN ALEV ALDI

Olay, özel jetin Misrata Havalimanı’na inişi sırasında yaşandı. İnişin ardından kontrolden çıkan uçak pist dışına sürüklendi ve daha sonra alev aldı.

Kazanın şiddetine rağmen uçaktaki mürettebatın tamamı kurtuldu. Jet ise yangının ardından kullanılamaz hale geldi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Libya makamlarının yürüttüğü teknik incelemede uçağın son anlarına ilişkin uçuş ve hava trafik kayıtlarının yanı sıra hava koşulları ve teknik durumun da değerlendirildiği bildirildi.

Kazanın olumsuz hava koşulları, teknik bir arıza, iniş sırasında yaşanan başka bir sorun veya farklı bir faktörden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, kaza-kırım incelemesinin tamamlanmasıyla ortaya çıkacak.

Şimdilik mahkemenin verdiği tahliye kararı, pilotlara yöneltilen alkol suçlamasının hukuki açıdan kabul edilmediğini ortaya koyarken, özel jetin neden kontrolden çıktığına ilişkin soruşturma ise devam ediyor.