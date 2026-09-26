Libya’da düşen jetin pilotları hala ülkeye dönemedi

Libya’nın Misrata kentinde meydana gelen uçak kazasının ardından başlayan süreçte yeni bir gelişme yaşandı. AKFEN Holding sahibi Hamdi Akın’a ait TC-AKF tescilli iş jetinin pilotları Erdem Olur ve Robert Schönborn’un, kazanın üzerinden 12 gün geçmesine rağmen Libya’dan ayrılmasına henüz izin verilmedi.

İki pilot, 18 Eylül’de kaldıkları otelden yayımladıkları videoda yakın zamanda serbest bırakılmayı beklediklerini açıklamıştı. Pilotlardan biri videoda, “Büyük ihtimalle pazar günü bizi bırakacaklar” demişti.

Ancak söz konusu pazar geçti. Pilotların beklediği çıkış gerçekleşmedi ve iki isim hâlâ Libya’da bulunuyor.

SÜRECİN ARKASINDA DİPLOMATİK TEMASLAR VAR

Pilotların Libya’da cezaevinde tutulmadığı, Misrata’daki bir otelde kaldığı belirtilmişti.

Edinilen bilgilere göre Türkiye’nin diplomatik girişimleri, pilotların tutulma koşullarında etkili oldu. Türk diplomatik makamları sürece dahil olurken, başkonsolosluk yetkilileri de Libya’daki işlemleri takip etti. Pilotlara hukuki destek veren isimler de süreci yakından izledi.

Bu temaslar sayesinde pilotların cezaevi ya da nezarethane yerine otelde kalabildiği ifade edildi.

LİBYA MAKAMLARI NE DİYOR?

Kazanın ardından Libya Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada pilotlar hakkında ihtiyati tutuklama kararı alınmıştı.

Başsavcılığın 16 Eylül’de açıkladığı bilgilere göre soruşturmacılar uçağın enkazını incelemiş, hava trafik kontrol kayıtlarını toplamış ve meteorolojik verileri dosyaya dahil etmişti. Ayrıca uçağın inişi sırasında görev yapan teknik personelin ifadelerine başvurulmuştu.

Libya Başsavcılığı, soruşturma kapsamında pilotların alkol etkisi altında uçuş gerçekleştirmiş olabileceğine işaret eden bulgular bulunduğunu da açıklamıştı.

BKNJET İDDİALARI DOĞRULAMADI

Uçağı işleten BKNJET ise pilotların durumuyla ilgili farklı bir noktaya dikkat çekmişti.

Şirket, iki pilotun cezaevinde veya nezarethanede olmadığını, güvende olduklarını ve resmi işlemler nedeniyle Libya’da kaldıklarını bildirmişti.

Alkol iddiasıyla ilgili olarak da şirket kendilerine doğrulanmış bir sonuç ya da belge ulaşmadığını açıklamıştı.

Kazanın ardından uçakta görev yapan kabin görevlisinin ise Türkiye’ye dönmesine izin verilmişti.

PİLOTLARIN BEKLENTİSİ GERÇEKLEŞMEDİ

18 Eylül’deki videoda kısa süre içinde Libya’dan ayrılabilecekleri mesajını veren iki pilotun bekleyişi böylece uzamış oldu.

Kazanın 14 Eylül’de gerçekleşmesinin ardından geçen 12 günlük sürede Libya’daki adli süreç henüz sonuçlanmadı. Pilotların ülkeden ayrılmasına izin verildiğine ya da haklarındaki adli tedbirin kaldırıldığına ilişkin Libya makamlarından kamuoyuna yansıyan yeni bir açıklama da yapılmadı.